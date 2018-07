ilgiornale

: Eminem sbarca per la prima volta a Milano e stasera farà scatenare il parco di Experience - Ale_De_Chirico : Eminem sbarca per la prima volta a Milano e stasera farà scatenare il parco di Experience - Notizie_Milano : Il Giornale: Eminem sbarca per la prima volta a Milano e stasera farà scatenare il parco di Experience - My_Way_Ticket : EMINEM sbarca in Italia! Da non perdere la sua data di Milano di sabato 7 luglio! ?????? -

(Di sabato 7 luglio 2018) In 80mila per. Tutto esaurito per assistere allain concerto ae in Italia del 45enne di Detroit Marshall Mathers, più noto come, controversa star del rap più cattivo in circolazione, di scenasul mega-palco allestito dove tre anni fa di questi tempi campeggiava il padiglione del Giappone di Expo e dopo solo poche settimane i rocker di Seattle Pearl Jam hanno raccolto circa 60mila persone.L'hip-hop, inteso come un contenitore di diversi sottogeneri, oggi registra numeri e introiti da capogiro a livello internazionale a testimoniare che i rapporti di forza tra rap e rock si sono invertiti, soprattutto negli Stati Uniti, a vantaggio del primo. E pensare che lo stile die dei suoi ben più numerosi "fratelli" neri incarna quei sentimenti di ribellione verso la società che un tempo appartenevano proprio allo spirito del rock.L'che in ...