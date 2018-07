Elon Musk suggerisce diversi modi per salvare i bambini dalla grotta in Tailandia

Thailandia - salvataggio dei ragazzi bloccati : sul posto arriva ingegnere di Elon Musk : Un ingegnere thailandese che lavora per l’imprenditore statunitense Elon Musk – imprenditore e inventore sudafricano naturalizzato statunitense, fondatore di SpaceX e CEO di Tesla – è sul posto con i soccorritori impegnati a perlustrare l’esterno della grotta Tham Luang, nella tentativo di trovare un varco nella roccia dove scavare per raggiungere dall’alto i 12 giovani calciatori intrappolati con il loro allenatore ...

Elon Musk, il magnate fondatore di Tesla e della società di esplorazione spaziale Space X, invierà alcuni suoi ingegneri in Thailandia per contribuire alle operazioni di recupero dei 12 ragazzi intrappolati da due settimane con il loro allenatore all'interno della grotta Tham Luang. Lo ha annunciato lo stesso Elon Musk su Twitter."Gli ingegneri di Space X e Boring Company sono diretti in Thailandia domani per capire se possiamo ...

Il mercato - a quanto pare - non si fida più degli annunci di Elon Musk : Tesla ha raggiunto l'obiettivo inseguito per mesi: produrre 5.000 Model 3 a settimana entro la fine di giugno. Senza questo traguardo probabilmente l'azienda sarebbe stata punita dal mercato. Che, ...

No - Elon Musk non vive sul nostro stesso pianeta : E nel regno della filosofia politica, questo potere è il più efficace: lo rende un supereroe americano, a tutti gli effetti. Ma perché usare questo immenso potere per gettare discredito sui media e ...

Auto Tesla in fiamme - Elon Musk : c'è un sabotatore in fabbrica : Los Angeles , askanews, - Tesla è finita ancora una volta nell'occhio del ciclone. Il costruttore di Auto elettriche di alta gamma americano deve affrontare l'impatto mediatico di un video diffuso sui ...

Tesla - Elon Musk accusa : “abbiamo scoperto un sabotatore in azienda” : Nell’azienda di Elon Musk, negli ultimi mesi nell’occhio del ciclone per i bilanci in profondo rosso e per i ripetuti casi di Model S in autocombustione, sembra essere stato scovato un collaboratore poco onesto; anzi, un vero e proprio “sabotatore”. Lo riferisce il sito americano CNBC: secondo quanto riportato, nella tarda serata di domenica 17 giugno, il numero uno di Tesla avrebbe inviato una mail a tutti i suoi dipendenti, affermando di ...

Elon Musk ha scovato "un sabotatore" dentro Tesla : Il ceo di Tesla, Elon Musk, in una email inviata a tutti i dipendenti afferma di aver scoperto un "sabotatore" all'interno del gruppo. Lo riporta la Cnbc, secondo cui Musk scrive che questa persona ha condotto "un'azione di sabotaggio piuttosto estesa e compromettente", come modificare i codici relativi ad alcuni prodotti o diffondendo dati sensibili all'esterno senza alcuna autorizzazione.Non è la prima volta cheall'interno di Tesla ...

Nuova idea da Elon Musk : tra missioni su Marte e tunnel tecnologici - ecco una panoramica dei progetti più ambiziosi dell’imprenditore : Nuova idea dell’imprenditore miliardario Elon Musk: un sistema di tunnel che porterebbe i viaggiatori da e per il Chicago O’Hare International Airport a 240 km/h è solo l’ultima voce della sempre più lunga lista dei progetti di Musk. ecco uno sguardo a quelli più ambiziosi, il loro avanzamento e gli ostacoli per il loro completamento. missioni su Marte Senza dubbio, uno dei progetti più audaci sono le missioni con equipaggio su Marte, con ...

Elon Musk vuole un tunnel sotto Chicago (ma forse il progetto è irrealizzabile) : The Boring Company, una delle aziende di Elon Musk, vuole costruire un tunnel sotterraneo che colleghi i 27 chilometri che separano il centro della città dall’aeroporto di Chicago, O’Hare. I minibus che transiteranno raggiungeranno la velocità di 240 chilometri orari e giungeranno a destinazione in circa 10 minuti, un quarto dei 40 minuti necessari oggi. Nei piani di Musk partirà un veicolo ogni 30 secondi, con l’obiettivo di spostare fino a ...

Elon Musk costruirà un super tunnel sotto Chicago : Servirà per farci viaggiare dentro minibus ad alta velocità per raggiungere l'aeroporto dal centro, ma ci sono dubbi su costi e fattibilità