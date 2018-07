Ecco gli appuntamenti per questo fine settimana in provincia di Trapani

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi mancate - voglio tornare a casa” - Ecco i messaggi inviati ai genitori e le scuse dell’allenatore : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. E’ la prima forma di comunicazione tra i Ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all’interno della caverna. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche ...

Arriva l'estate e la Granda si riempie di attrazioni : Ecco gli eventi imperdibili del fine settimana : Pepino nell'area spettacoli di via Parco Robinson, Roata Rossi . Serralunga d'Alba ospiterà dalle 18.30 " Madamina il catalogo è questo": ascolti mozartiani sotto il castello, mentre Steve Hackett si ...

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi mancate - voglio tornare a casa” - Ecco i messaggi commoventi ai genitori : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche riga ai loro cari, con messaggi dal contenuto simile: li hanno rassicurati sulle proprie condizioni di salute, confortati, e hanno espresso voglia di svago una volta ...

Dire bugie non è sempre sbagliato. Ecco perché : Ad esempio possiamo mentire su quanto sport pratichiamo, su quello che ci piace fare nel tempo libero. La 'bugia delle bugie' è Dire di essere una persona onesta, dimenticandoci della volta in cui ...

Findus richiama alcuni prodotti : Ecco i lotti interessati [DETTAGLI] : Findus, in linea con la sua politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri prodotti, sta conducendo un richiamo volontario in via del tutto precauzionale di alcuni prodotti ‘Minestrone’. Lo rende noto il gruppo in un comunicato. La decisione, “volontaria e in via del tutto precauzionale”, di richiamare questi prodotti, sottolinea la società “è stata presa a seguito della segnalazione ...

Il Mojo apre la stagione estiva 2018 : Ecco gli eventi in cartellone : Per il mese di agosto sono previsti invece i seguenti spettacoli:giorno 1 'The Brothers' , il 3 'Lello Analfino' , il 5 'Random Recipe' , l'8 ' Marilù', il 10 'Tahnee Rodriguez', il 12 ' Reggae Zone ...

EUROJACKPOT/ Estrazione oggi n 27/2018 : Ecco i numeri vincenti! (6 luglio 2018) : Estrazione EUROJACKPOT di oggi, num. 27/2018: numeri vincenti del 6 luglio 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:01:00 GMT)

Buoni pasto - sempre più ticket vengono rifiutati dagli esercizi commerciali : Ecco perché : La Qui ticket, uno dei colossi del settore, causa crisi di liquidità ha dovuto sospendere il rimborso dei Buoni pasto, provocando non pochi disagi ai dipendenti titolari dei Buoni pasto perché molti esercizi commerciali, visto il rischio, hanno smesso di accettarli come forma di pagamento. La revisione delle regole sui tocket, inoltre, ha comunque reso più difficile l'utilizzo dello strumento e rispetto al passato i Buoni pasto non possono più ...

Vitamina D : Ecco gli effetti di una carenza in gravidanza sulla salute di madre e bambino : Un nuovo studio, pubblicato su PLOS One, ha dimostrato che una donna su 3 in Norvegia ha una carenza di Vitamina D alla fine della gravidanza. La percentuale nei mesi invernali sale al 50%, poiché la luce solare, fonte principale di Vitamina D, è poca ed è difficile ottenere i giusti livelli solo dall’alimentazione. Se poi si aggiunge che in estate si usano creme solari per proteggere la pelle, le difficoltà di produrre la Vitamina ...

Milan - Ecco le maglie da allenamento targate Puma : si punta sul classico : Le nuove divise da allenamento rossonere, le prime realizzate dal brand tedesco, puntano sulla tradizione L'articolo Milan, ecco le maglie da allenamento targate Puma: si punta sul classico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Vincitore Premio Strega 2018/ Helena Janeczek trionfa : "Ecco da cosa nasce il mio libro" (5 luglio) : Premio Strega 2018: Helena Janeczek si è aggiudicata la vittoria con il romanzo "La ragazza con la Leica", storia dell'attivista politica tedesca Gerda Taro.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:26:00 GMT)

VELVET COLLECTION/ Oggi - 6 luglio - la fiction spagnola non va in onda : Ecco perché : VELVET COLLECTION non torna in onda Oggi, venerdì 6 luglio, in prima serata su Raiuno: dopo la morte di Emilio, tutto cambia ma i fan dovranno aspettare qualche giorno(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:54:00 GMT)

Seetroën - Ecco gli occhiali contro il mal d’auto - nave e aereo – FOTO : Mal d’auto? Citroen lo risolve con gli occhiali magici: si chiamano “Seetroën” e, secondo la casa francese, sono in grado di eliminare i problemi di chinetosi, il disturbo neurologico che molti accusano se sottoposti a spostamenti ritmici o irregolari mentre sono a bordo di navi, aerei o automobili. In Europa ne sono affetti 30 milioni di persone e una persona su tre ne sviluppa i sintomi almeno una volta nella vita. I “super ...