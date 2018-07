Ebola | Congo | l’Oms ‘declassa’ il rischio e continua il monitoraggio

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è sotto controllo - anche grazie al vaccino : L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito “ampiamente sotto controllo” la nuova epidemia da ebola registrata nella Repubblica Democratica del Congo negli ultimi mesi. Il risultato è stato ottenuto grazie a un rapido intervento da parte del personale sanitario e The post L’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo è sotto controllo, anche grazie al vaccino appeared first on Il Post.

Dal ritorno dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, l'Unicef e i suoi partner hanno raggiunto oltre 300.000 persone con informazioni salvavita su come evitare di contrarre il virus letale: il risultato è parte della campagna di sensibilizzazione in corso, che punta a raggiungere oltre 800.000 persone nelle aree colpite. "L'informazione e la mobilitazione sociale sono fondamentali per contenere l'Ebola"

Cinque nuovi sospetti casi di Ebola sono stati riscontrati dalle autorità sanitarie nella zone rurali di Bikoro e Wangata, nel nord-ovest della Repubblica Democratica del Congo, colpita dall'inizio di maggio da una nuova epidemia di febbre emorragica. Finora sono oltre 50 le persone infettate e 25 i morti. A Mbandaka, capoluogo della provincia dell'Equatore dove sono stati segnalati i casi, l'organizzazione Medici Senza

Tra maggio e luglio l'epidemia di Ebola in corso in Repubblica Democratica del Congo potrebbe arrivare a un numero compreso tra 100 e 300 casi. La previsione è degli esperti dell'Oms, che in una conferenza stampa si sono detti 'cautamente ottimisti' sulla possibilità di contenere i focolai. L'ultimo bilancio parla di 54 casi di cui 35 confermati con 25 morti. Negli ultimi tre giorni non ci sono state nuove

Medici senza frontiere ha avviato la vaccinazione contro l'Ebola per gli operatori che lavorano in prima linea a Bikoro, provincia dell'Equatore in Repubblica democratica del Congo, dove nelle ultime settimane la ong sta collaborando con il ministero della Salute e l'Organizzazione mondiale della sanità per il contenimento dell'Epidemia. La vaccinazione, avviata nell'ambito di uno studio clinico, verrà offerta anche

Non cessa l'allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: l'Epidemia ha raggiunto grandi centri urbani, e, secondo Oxfam, senza un intervento immediato di prevenzione rischia di allargarsi ulteriormente tra la popolazione con conseguenze drammatiche. Dall'inizio di aprile – ricorda la ong – si sono sviluppati tre nuovi focolai, che hanno causato decine di contagi con 22 decessi registrati dall'Organizzazione mondiale

Congo: tre malati di ebola rapiti dall'ospedale e portati in chiesa. Aumenta il rischio epidemia Continua ad essere alto il rischio che il virus ebola si diffonda nelle grandi città del paese. Organizzazione mondiale della Sanità in stato di massima allerta.

nuovo bilancio diffuso dalle autorità Congolesi: sarebbero 52 i casi di Ebola registrati nel nordovest del Paese e 22 i decessi. "In totale sono stati registrati nella regione 52 casi di febbre emorragica, di cui 31 confermati, 13 probabili e 8 sospetti" in data 23 maggio, rende noto il Ministero della Salute. Nei giorni scorsi si era parlato di 58 casi di infezione e di 27 morti: le autorità hanno spiegato che il nuovo bilancio è

Nella Repubblica Democratica del Congo i bambini continuano a essere a rischio Ebola: "Le scuole sono estremamente importanti per coinvolgere i bambini e le loro comunità nella lotta contro l'Ebola", ha dichiarato Gianfranco Rotigliano, rappresentante dell'Unicef nella Repubblica Democratica del Congo. "Questo è il motivo per cui l'Unicef sta mettendo in atto delle misure per minimizzare i rischi di trasmissione nelle scuole, come la

In Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un'Epidemia di Ebola, tre pazienti contagiati dal virus dell'Ebola sono "evasi" dall'ospedale generale di Wangata, nel capoluogo di Mbandaka. Hanno lasciato la struttura nel giro di 3 settimane in sella a motociclette, a quanto pare su richiesta dei familiari desiderosi di portarli in chiesa per una benedizione. Due di loro sono deceduti e il terzo paziente è

Salgono a quota 58 i casi di malattia da virus Ebola, compresi 27 morti, segnalati nella Repubblica democratica del Congo, alle prese con il nono focolaio registrato nel Paese negli ultimi 4 decenni. Il totale dei casi comprende 28 confermati, 21 probabili e 9 sospetti. A fare il punto sull'evoluzione del contagio è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), impegnata in questi giorni a Ginevra con la 71esima World Health

E' aumentato il numero dei casi di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: sono 58, con 27 morti. Gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno fatto il punto alla World Health Assembly in corso a Ginevra, rilevando che il rischio di diffusione al di fuori della regione rimane basso. Dei 58 casi 28 sono stati confermati da test di laboratorio, 21 sono probabili e 9 sospetti. "Il rischio di diffusione