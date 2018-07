È vero che gli africani vogliono venire tutti qui?

Vaccini - senatrice M5S a Giulia Grillo : 'Autocertificazione? Le auguro che i genitori dichiarino il vero' : 'Le auguro che tutti quelli che firmano l'autocertificazione dichiarino il vero così potrà portare il suo bimbo al nido senza patemi d'animo'. Elena Fattori , senatrice del Movimento 5 Stelle , si ...

Vaccini - senatrice M5S a ministra Grillo : 'Le auguro che con l'autocertificazione i genitori dichiarino il vero' : «Le auguro che tutti quelli che firmano l'autocertificazione dichiarino il vero così potrà portare il suo bimbo al nido senza patemi d'animo». Elena Fattori, senatrice del Movimento 5 Stelle, si rivolge così, in un post pubblicato sulla propria pagina facebook, al ministro della Salute Giulia Grillo che annunciando di aspettare un bambino ha anche confermato che il governo cambierà con una proposta di legge l'obbligo di vaccinazione per ...

Omicidio Loris - a veronica Panarello 30 anni anche in appello. Al suocero : “È colpa tua - ti ammazzo con le mie mani” : “È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani. Sei contento adesso?”. Mentre i giudici della corte d’Assise d’Appello di Catania stavano leggendo la sentenza che ha confermato la condanna in primo grado a trent’anni di reclusione, Veronica Panarello è scoppiata in lacrime e ha urlato contro il suocero. La linea difensiva della donna, nel corso dell’intera vicenda giudiziaria, è sempre stata rivolta proprio verso ...

Il nonno di Loris Stival : "In aula è emerso lo schifo che è veronica Panariello" : "È emerso lo schifo che ha fatto Veronica Panarello, non c'è alcunché che potrei dire di lei che ha tolto la vita a un bambino e alle persone che stanno accanto a me. Non ci sarà mai giustizia per mio nipote, perché non tornerà più". Così Andrea Stival commenta, dopo la sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania, la reazione della nuora, Veronica Panarello.Dopo la lettura della ...

Confermati 30 anni a veronica Panarello - madre di Loris - che urla in Aula contro il suocero : "Prima o poi ti ammazzo" : "È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani. Sei contento adesso?". Così Veronica Panarello ha reagito urlando in Aula rivolta al suocero alla lettura della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania che ha confermato la sua condanna a trent'anni di reclusione per l'omicidio del figlio Loris. La donna ha sempre sostenuto che ad assassinare il bambino sarebbe stato Andrea Stival perché il bambino aveva scoperto una loro ...

“È vero che stai con lui?”. Mara Venier gela Barbarella. Che ‘smatta’ e parla : Prima la cena a due, che Barbara D’Urso gli aveva promesso in diretta tv. Poi è arrivata la presunta vacanza insieme e il gossip è letteralmente esploso. Sul serio, ci si chiede, il nuovo fidanzato di Carmelita è quell’Alberto Mezzetti che ha vinto il ‘suo’ Grande Fratello? Davvero Barbara e il cosiddetto Tarzan di Viterbo si frequentano, dopo il corteggiamento serrato di lui nella Casa? La voce gira con ...

“Allora è vero!”. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi lo hanno sempre negato - ora c’è la conferma. E anche le foto di quello che succede tra i due : Finita la stagione televisiva Silvia Toffanin si concede un meritato riposo in famiglia in compagnia del marito Pier Silvio Berlusconi e dei due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Bellissima, Silvia si mostra in tutto il suo splendore mostrando un fisico al top eppure qualcosa nel “buen retiro” di Paraggi, dove può godersi sole e i suoi cari sembra non tornare. Sì perché la famiglia è stata fotografata da “Diva e donna” con Silvia che ...

Diritto d'autore - Danti - Pd - : non è vero che il Parlamento Ue limiterà Internet ma solo la diffusione di materiale coperto da copyright : Città del Vaticano - L'agenzia dei vescovi, Sir, attraverso l'europarlamentare Nicola Danti , Pd, , che fa parte della commissione Mercato interno e protezione dei consumatori, spiega che la protesta ...

Leonardo Pieraccioni/ “L’amore vero è quello che provo per mia figlia Martina a cui dedico il nuovo film” : Leonardo Pieraccioni sta lavorando al nuovo film, "Se son rose", una commedia che parla dell'amore incondizionato verso i figli e delle cause per cui le coppie si lasciano ogni giorno(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:23:00 GMT)

Quello che il «vero macho» non deve mai fare : Senza scendere troppo nei particolari di Quello che agli occhi di uomini e donne può apparire sexy o meno in un maschio, la questione è troppo soggettiva, esistono però dei macro punti beauty (di non ritorno) che risultano essere subito evidenti quando, osservando lui nell’insieme, ci sembrano troppo o troppo poco curati. Dettagli, questi ultimi, che in fase di casting di un vero «macho» vengono subito a galla: «In generale ciò che dà ...

La Boschi sceglie il resort di Berlusconi. Il vero volto di una Sinistra che non c’è più : Forse a qualcuno sarà sfuggita la notizia che Maria Elena Boschi, leader del Partito democratico, ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nel prestigioso Hotel Palace di Merano, 270 euro a notte per la singola più economica. Nulla di male. La giovane onorevole ha pur diritto a riposarsi tra massaggi rilassanti, passeggiate nella “lussureggiante cornice del giardino botanico” e diete con “menù che privilegiano alimenti antiossidanti e ...

Calciomercato Juventus - asse caldissimo con il Chelsea : si prospetta uno scambio davvero da urlo : Juventus e Chelsea potrebbero mettere in piedi uno scambio che coinvolgerebbe Morata e Higuain, con lo spagnolo in bianconero e l’argentino a Londra asse caldissimo, contatti e segnali che potrebbero sfociare presto in una trattativa vera e propria. Resta da sciogliere il nodo allenatore, una volta che il Chelsea ufficializzerà l’arrivo di Sarri, l’offensiva potrà finalmente partire. Higuain – Alberto ...