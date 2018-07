E' morta nonna Pina | era la donna più anziana d' Italia | aveva 116 anni Foto

morta nel Fiorentino la nonna d’Europa : aveva 116 anni : Morta nel Fiorentino la nonna d’Europa: aveva 116 anni Morta nel Fiorentino la nonna d’Europa: aveva 116 anni Continua a leggere L'articolo Morta nel Fiorentino la nonna d’Europa: aveva 116 anni proviene da NewsGo.

Addio alla nonna d’Italia - Giuseppina Projetto morta a 116 anni : era la più anziana d’Europa : nonna Pina, come tutti conoscevano Giuseppina Projetto, si è spenta nelle scorse ore alla veneranda età di 116 anni nella sua casa di Montelupo Fiorentino. L'ultracentenaria era anche la seconda persona più longeva del mondo dietro alla 117enne giapponese Chyho Miyako.Continua a leggere

Bianca Atzei - commossa : è morta la nonna/ Scriverà una canzone in suo ricordo? : Bianca Atzei, grave lutto: emozionante commento social e il pensiero al padre dopo la morte dell'amata nonna Esterina, volata in cielo. Le parole della cantante.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:42:00 GMT)

