E i russi si mettono nelle mani di Akinfeev

(Di sabato 7 luglio 2018) Un diamante raro e grezzo, a forma di pallone, prenderà il nome di Igor. L'ha annunciato ieri la società mineraria Alrosa che occupa il secondo posto al mondo per l'estrazione di gemme preziose. L'accostamento è quasi naturale, soprattutto dopo le ottime prestazioni fornite dal portiere contro la Spagna. Laa fa leva sulle doti diper superare lo scoglio croato e raggiungere le semifinali. Il ct Cherchesov riproporrà lo stesso atteggiamento tattico anti-Spagna: squadra dietro al pallone, raddoppi di marcatura, qualche calcione ben assestato, e ripartenze con palla lunga per la testa di Dzyuba o per lo scatto di Cheryshev. Al resto, almeno così sono convinti, ci penserà il numero uno del Cska Mosca, atleta con una certa abilità nel neutralizzare i rigori. I miracoli però difficilmente si ripetono, e la Croazia vanta un arsenale migliore in fase offensiva rispetto ...