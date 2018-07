E allora il Pd? Breve guida all' assemblea del partito

agi

(Di sabato 7 luglio 2018) La data del prossimo congresso Pd dovrebbe essere decisa più avanti ma ogg all'dem dovrebbe comunque essere messo nero su bianco che l'assise dovrà tenersi entro il 2019. Riunione al Nazareno senza Renzi Ieri mattina si è tenuta una riunione al Nazareno alla presenza di Martina e di molti 'big' del Pd. Non c'era Renzi che parlerà della situazione politica ma senza far riferimenti al dibattito interno. Dibattito che al momento si concentra soprattutto su un interrogativo: congresso prima o dopo le Europee? La spinta è per farlo prima. La richiesta è soprattutto di Orlando e Zingaretti che avrebbero voluto un'indicazione chiara subito. Anche Areadem di Franceschini e la maggior parte dei renziani ritengono che non si debba rimandare il momento del confronto su chi ...