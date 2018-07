meteoweb.eu

: Duello a distanza Calenda-Orlando - BinaryOptionEU : Duello a distanza Calenda-Orlando - Le_Valentinois7 : New post: 'Duello a distanza Calenda-Orlando ' - Adnkronos : Duello a distanza Calenda-Orlando -

(Di sabato 7 luglio 2018) Roma, 7 lug (AdnKronos) – “Il fronte repubblicano va bene ai Parioli, non certo per chi si vede piombare addosso la realtà di tutti i giorni e non sa come rispondere”. Andrea, nel suo intervento all’, non aveva risparmiato critiche alla proposta fatta in queste settimane da Carlo.La replica dell’ex ministro, che non era presente in Assemblea, è arrivata a stretto giro via Twitter: “Sono fatti così: mai un contenuto o un’osservazione di merito. La questione è sempre ‘etnica’. ‘Non sei della tribù’, ‘i Parioli’, ‘sono più de’sinistra di te’ #facciamocidelmale”, ha scritto. L'articoloMeteo Web.