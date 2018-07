Due maschi caucasici alle prese col maschio populista | il lunedì

Infertilità maschile : Due studi di IVI - se ne discute nel corso del Congresso ESHRE : “L’Infertilità maschile, che rappresenta il 40% delle cause di Infertilità, ha avuto scarsa considerazione fino a poco tempo fa, sotto l’errata convinzione che la sterilità femminile fosse predominante. Già da molti anni IVI presta particolare attenzione all’Infertilità maschile”. Lo dichiara la Dott.ssa Daniela Galliano, Direttrice del Centro IVI di Roma. Se ne discute a Barcellona, nel corso del Congresso ESHRE (European Society of Human ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Spagna sugli scudi a Tarragona - Due ori al maschile. Trionfa anche la croata Jelic : Spagna sugli scudi nella seconda giornata di gare di Taekwondo a Tarragona, in Spagna, dove sono in corso i Giochi del Mediterraneo 2018. Nelle gare maschili si è materializzato un autentico dominio iberico, con la vittoria di Raul Martinez Garcia nella finale della categoria -80 kg ai danni dell’egiziano Seif Eissa, sconfitto 17-14 al termine di un match entusiasmante. Sul podio sono saliti anche il tunisino Yunus Sari e il portoghese ...

È un maschio il primo bimbo nato da un trapianto di utero tra Due sorelle : Pesa 2,970 kg, è un maschio e sta bene il primo bimbo al mondo nato dopo un trapianto di utero tra due sorelle gemelle omozigote: il cesareo è stato eseguito in mattinata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna.La madre, una donna di origini serbe di 38 anni residente in Italia, ha pianto di gioia. Il trapianto è stato fatto a Belgrado a marzo 2017, il percorso di procreazione assistita è stato seguito a Stoccolma. La ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : doppio pesi leggeri in semifinale - Due senza e singolo maschile eliminati : Terminata la sessione pomeridiana della prima giornata di gare della Coppa del Mondo di Canottaggio a Linz (Austria). Tra ripescaggi e quarti, passano in semifinale altri due equipaggi, mentre altrettanti vengono eliminati. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati della sessione pomeridiana. Nel doppio pesi leggeri l’Italia approda in semifinale sia al maschile che al femminile. La coppia formata da Alfonso Scalzone e Gabriel Soares ha vinto ...

Cairoli e Roda - Due comaschi alla 24 Ore di Le Mans : Matteo Cairoli e Giorgio Roda, assieme a Khaled Al Qubaisi , pilota di Abu Dhabi, , sono pronti ad affrontare una delle più note e importanti gare del mondo con la Porsche 911 RSR di Dempsey Proton ...

Pioggia sul Roland Garros : rinviati i Due ultimi quarti maschili : PARIGI - La Pioggia su Parigi ha prima interrotto e poi costretto a rinviare a domani i due incontri di quarti di finale del torneo maschile al Roland Garros . Sulla terra rossa del 'Philippe Chatrier'...

Roland Garros - rinviati i Due quarti di finale maschili in programma oggi : i dettagli : Roland Garros alle prese con il maltempo, la pioggia questa sera si è abbattuta su Parigi provocando l’interruzione delle gare in programma Gli ultimi due quarti di finale maschili del Roland Garros sono stati rinviati a domani per la pioggia. Dopo un paio di interruzioni, gli organizzatori hanno infatti deciso di rinviare alla giornata di giovedì la prosecuzione delle due sfide: quella sul ‘Philippe Chatrier’ tra Rafael Nadal ...

Roland Garros 2018 - la pioggia rovina la festa : i Due quarti di finale del tabellone maschile rinviati a domani : La pioggia rovina la festa agli organizzatori del Roland Garros 2018. rinviati a domani i due incontri dei quarti di finale del tabellone maschile tra lo spagnolo (n.1 del mondo) Rafael Nadal e l’argentino Diego Schwartzman (n.12 del mondo), sul Philippe Chatrier, e tra il croato Marin Cilic (n.4 del ranking) e l’altro argentino Juan Martin Del Potro (n.6 ATP) sul Suzanne Lenglen. Per entrambi i match, lo score è ancora ...

Canottaggio - Europei junior Gravelines 2018 : otto medaglie per l’Italia - Due senza maschile agli YOG : Ottimo bilancio per l’Italia agli Europei junior di Canottaggio: sono arrivate otto medaglie dai 13 equipaggi impegnati, che valgono agli azzurrini il secondo posto complessivo nel medagliere finale. Due ori, cinque argenti ed un bronzo per l’Italia, che qualifica anche il due senza maschile agli YOG di Buenos Aires (ai quali era già qualificato il due senza femminile). Dal comparto maschile arrivano cinque medaglie: oro per il ...