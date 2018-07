Ducati Panigale V4 | a Mirabilandia l’emozione di guidare la superbike grazie al roller

Ducati trionfante anche in Cina : la Panigale V4 S domina a Zhuhai : La Panigale V4 S domina a Zhuhai ( Cina ) in entrambe le gare Superbike della Pan Delta Series Vittoria in Gara 1 e in Gara 2 per la nuova supersportiva di Borgo Panigale che conquista la prima affermazione internazionale Alessandro Valia, collaudatore Ducati , domina il weekend di gare conquistando la pole position e due bellissime vittorie. Il risultato conferma prestazioni e potenziale della Panigale V4, massima espressione ingegneristica della ...

The Race of Champions - i grandi campioni si sfidano in sella alle Ducati Panigale V4 S [FOTO] : Una gara unica per rendere ancora più speciale la decima edizione del Raduno mondiale Ducati, in programma dal 20 al 22 luglio al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” A pochi giorni dalla conferma sulla presenza dei piloti Ducati MotoGP e SBK al wdw 2018, arriva un’altra eccitante notizia a rendere l’appuntamento assolutamente imperdibile: “The Race of Champions”. Sabato 21 luglio i piloti Ducati diventeranno protagonisti di ...