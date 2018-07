Dopo Salvini | in Libia arriva a sorpresa Moavero La Farnesina punta su più politica | a

huffingtonpost

(Di sabato 7 luglio 2018) La migliore, più efficace "arma" per porre fine al caos libico è quella della diplomazia. Ed è su questo terreno che l'Italia intendere tornare a giocare un ruolo di primo piano nella stabilizzazione di quello che per Roma rappresenta, e non solo per l'"emergenza" migranti, un Paese-chiave nella sponda Sud del Mediterraneo. E' questo il senso politico della missione "a" condotta oggi a Tripoli dal ministro degli Esteri EnzoMilanesi. A "", per la tempistica accelerata, ma non certo improvvisata, visto che a lavorarci da tempo è stato sul campo, la persona che oggi è il punto di riferimento non solo per lama per il "sistema-Italia" nel Paese nordafricano: l'ambasciatore Giuseppe Perrone.Il ministro degli Esteri Enzo "Milanesi è in": ad annunciarlo in mattinata è lain un tweet. ...