Don Ciotti a Salvini | La maglietta rossa? Gliela porto io

Don Ciotti : maglia rossa per bimbi morti : 11.48 Don Luigi Ciotti ha parlato da Roma davanti ai rifugiati riuniti per l'iniziativa "Il 7 luglio con una maglietta rossa", "Mettiamoci nei panni dei bambini morti,con la maglia rossa",indumento che le madri mettono ai bimbi per renderli visibili in mare. Contro le decisioni prese dall'attuale Governo nei confronti degli sbarchi,dei porti chiusi e delle Ong,Ciotti ai migranti: "Vi chiedo perdono a nome di tutti gli italiani onesti che ...

PD : raccogliamo appello Don Ciotti per fermare emorragia umanità : Roma – “Il gruppo del Pd capitolino raccoglie l’appello di Don Ciotti ‘per fermare l’emorragia di umanita” e per sostenere un’accoglienza in grado di coniugare sicurezza e solidarieta’. “Domani sabato 7 luglio aderiamo all’iniziativa e invitiamo i cittadini e i democratici romani a fare altrettanto, indossando una maglietta rossa per ricordare quelle che indossavano molti bambini, donne ...

Migranti : Pd lombardo raccoglie appello Don Ciotti - sabato magliette rosse : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Il Partito democratico lombardo raccoglie l'appello di Don Ciotti "per fermare l'emorragia di umanità" e per sostenere un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà. Così, per sabato prossimo, 7 luglio, l'invito per tutti i democratici è quello di aderire al

Migranti - la nave Diciotti a Pozzallo : sbarcate 509 persone - molte le Donne incinte : Nella notte tra martedì e mercoledì sono sbarcati a Pozzallo i 509 Migranti che erano a bordo della nave Diciotti, arrivata nel porto del Ragusano dopo sette giorni di navigazione in mare. Sbarcati...

Nave Diciotti bloccata a largo : 522 migranti attenDono lo sbarco : La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana con 522 migranti a bordo attende indicazioni sul porto di sbarco. Intanto naviga da qualche ora facendo avanti e indietro tra nord e sud di Malta. Su questa Nave potrebbe aprirsi un nuovo caso dopo quello della Aquarius che ha accompagnato le cronache degli ultimi giorni. Di fatto a bordo della Nave sono presenti diversi migranti che sono stati dalvati da diversi mercantilinel Mediterraneo e dalla ...

Catania - la nave Diciotti con 932 migranti è arrivata/ 220 minori - 13 Donne incinte - due non ce l’hanno fatta : Catania, la nave Diciotti con 932 migranti è arrivata: 220 minori, 13 donne incinte, due non ce l’hanno fatta. I profughi stanno ricevendo assistenza dal personale a terra(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Mafia : Don Ciotti - ''organizzazioni più forti di prima'' : ... ma i loro affari, poteri, giochi e interessi, li portano avanti - ha concluso don Ciotti - Tutto questo è possibile perché c'è una criminalità economica che si salda a una criminalità politica, che ...

Vasco Rossi nel film su Don Ciotti - Così in Terra - in onda su Rai3 l’8 giugno (video) : “Le nostre vite spericolate” : C'è anche la partecipazione di Vasco Rossi nel film su Don Ciotti, Così in Terra, in onda l'8 giugno su Rai3 in prima serata dalle 21.15. L'amicizia tra il rocker e il sacerdote degli ultimi, fondatore dell'associazione antimafia Libera, è ormai nota da tempo: Vasco ha sempre sostenuto le battaglie per la legalità del prete di frontiera, da sempre impegnato a denunciare tutte le mafie soprattutto nelle zone più martoriate dalla criminalità ...

Don Luigi Ciotti/ Il prete che lotta contro le mafie (Così in terra) : Rai 3 dedica la prima prima serata Don Luigi Ciotti, il sacerdote sotto scorta da 29 anni per la sua attività contro le mafie, fondatore del Gruppo Abele e ideatore dell’associazione Libera.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:15:00 GMT)

Così in terra : Rai3 racconta Don Ciotti con un film introdotto da Vasco : Don Luigi Ciotti Un prete “ribelle, libero, instancabile, scomodo, eretico“. Se non è una santificazione laica questa, poco ci manca. Rai3 celebra domani – 8 giugno – in prima serata Don Luigi Ciotti, il sacerdote sotto scorta da 29 anni per la sua attività contro le mafie, fondatore del Gruppo Abele e ideatore dell’associazione Libera. A lui e al suo impegno è dedicato Così in terra, il film presentato in prima ...

PRIMA CHE LA NOTTE - FILM SU PIPPO FAVA/ Su Rai 1 - Don Ciotti : "la mafia è cambiata" : Su Rai 1, in occasione della Giornata della legalità, va in onda "PRIMA che la NOTTE", il FILM di Daniele Vicari sul giornalista PIPPO FAVA, interpretato da Fabrizio Gifuni.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 14:09:00 GMT)