Domenica 15 luglio | Finale Mondiali calcio | Wimbledon e Tour de France in contemporanea!

Le previsioni meteo per domani - Domenica 8 luglio : Dove pioverà e dove no, che è la cosa che interessa a tutti The post Le previsioni meteo per domani, domenica 8 luglio appeared first on Il Post.

I Bastardi di Pizzofalcone - un delitto in parrocchia Domenica 8 luglio in replica : Ci vorrebbe Don Matteo, ma anche il fiuto di Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini può bastare per risolvere il giallo di domenica 8 luglio: nel quinto appuntamento in replica con la fiction I Bastardi di Pizzofalcone, in onda su Rai1 alle 21.25, la squadra se la vedrà con un delitto in parrocchia. I Bastardi di Pizzofalcone, replica puntata 8 luglio: anticipazioni Il delitto di una giovane volontaria di colore, avvenuto nei pressi della ...

Red Bull Dance Your Style - Domenica 8 luglio alle 17 : 30 su Italia 1 : domenica 8 luglio su Italia 1 appuntamento con Red Bull Dance Your Style, un'appassionante competizione di street Dance che sbarca per la prima volta in Italia

Domenica 8 luglio Area P. Milano incontra la Poesia : Le strade della Poesia, tour poetico itinerante” curato da Luigi Ruggeri dà il titolo alla prossima edizione di “Area P.

Poldark : la serie britannica dei record sbarca su Canale 5 da Domenica 8 luglio 2018 : La famosa serie britannica Poldark tratta dagli omonimi romanzi di Winston Graham arriva in chiaro su Canale 5.

Ascolti TV | Domenica 1 luglio 2018. In 7 - 6 mln per Croazia-Danimarca (38.7%) - I Bastardi di Pizzofalcone 8.6% - Balalaika 19%. Russia-Spagna 44.3% : Il portiere della Croazia Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 1.585.000 spettatori pari all’8.6% di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali Croazia – Danimarca ha raccolto davanti al video 7.621.000 spettatori pari al 38.7% di share (pre e post partita nel complesso: 5.039.000 – 28%). Nel dettaglio il primo tempo ha ottenuto 6.770.000 spettatori (38.1%), il secondo tempo 7.920.000 (38.9%); i supplementari ...

I Bastardi di Pizzofalcone Anticipazioni : stasera - Domenica 1 luglio 2018 - il quarto appuntamento : Il nuovo caso coinvolgerà il duplice omicidio di una fratello e una sorella. Riuscirà Lojacono a risolvere la situazione anche questa volta?

Il film da vedere oggi - Domenica 1 luglio : Lei è la mia ossessione [PRIMA TV] : Torna l’appuntamento della domenica sera coi thriller di Rai 2. Il film da vedere oggi, primo giorno di luglio, si intitola Lei è la mia ossessione e racconta della morbosa fissazione di uno studente per la sua bella insegnante. film da vedere oggi, 1 luglio: Lei è la mia ossessione, thriller in prima tv su Rai 2 Lei è la mia ossessione (titolo originale Dangerous lessons) è il film da vedere oggi, 1 luglio, e sarà trasmesso in prima ...

Mioglia : Il 6-7-8 Luglio torna la Sagra dello Gnocco - Domenica 8 Luglio la seconda edizione di Trattolandia : Nel weekend del 6-7-8 Luglio si svolgerà anche quest'anno a Mioglia, a cura della Pro Loco e con il supporto della Croce bianca e del Comune di Mioglia, la classica e rinomata Sagra dello Gnocco. ...

1° Luglio 2018 : Domenica gratuita nei musei e nelle aree archeologiche statali : Oggi come ogni prima domenica del mese, oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. In vigore dal Luglio del 2014 l’iniziativa “domenica al museo” ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali. Il Decreto 27 giugno 2014, n. 94, ...

Pronostico ed analisi ottavi di Finale Russia 2018 - Domenica 1 luglio : Spagna-Russia e Croazia-Danimarca illumineranno al seconda giornata di ottavi dei Mondiali, domenica 1 luglio 2018. I nostri pronostici e le analisi dei due match. Mondiali 2018, analisi e Pronostico di Spagna-Russia, domenica 1 luglio 2018. Scontro interessantissimo quello che mette di fronte la seconda del girone A, i padroni di casa della Russia, e la Spagna del neo-ct Hierro qualificatasi come prima del girone in virtù del maggior ...

Ecco tutti gli eventi della prima Domenica di luglio in Granda : musica - arte e sagre : Questa vetrina a livello internazionale mostra spettacoli cistercensi e teatrali accompagnati da ballerini di danza contemporanea. Il Festival, aumentando la sua fama, è divenuto negli anni uno dei ...