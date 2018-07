Dolce e Gabbana | tutti pazzi per le modelle in Tremezzina | poi festa sul lago

Ashley Graham : selfie in topless nel camerino di Dolce e Gabbana : Celebrate le sette modelle più famose al mondo. Naturalezza o finzione? - LEGGI Nata il 30 ottobre del 1987, Ashley è amata da milioni di donne che adorano la moda ma fanno fatica a inseguire l'...

Roberto Cavalli a Dolce e Gabbana : “Il successo non vi permette di essere cafoni! La vostra fantasia? Copiare” : Roberto Cavalli ne dice quattro a Dolce e Gabbana. Sembra la trama in breve di una specie di Armageddon della moda invece è quanto accaduto ieri sui social. Lo stilista fiorentino, infatti, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “La vostra fantasia è copiare! Marta Marzotto mi aveva insegnato: diventa famoso te ne accorgerai dopo che ti sei pisciato addosso e gli altri diranno che hai sudato”, ha scritto nel primo di una serie di ...

Monica Bellucci torna a sfilare per Dolce & Gabbana dopo 26 anni : Monica Bellucci è apparsa sulla passerella d'alta moda di Dolce & Gabbana lasciando tutto il pubblico con il fiato sospeso. La bellissima attrice cinquantaquattrenne ha fatto da modella d'eccezione aprendo la sfilata della collezione maschile per la prossima stagione estiva. "L'ultima sfilata di Monica risale al 1992 - ha raccontato lo stilista Stefano Gabbana - Come siamo riusciti a convincerla? E' bastata una telefonata". Gli spettatori ...

Milano Fashion Week - Mariano Di Vaio e Monica Bellucci aprono la sfilata di Dolce&Gabbana : Dopo essere stato nominato da Forbes come l'under 30 più influente al mondo per il retail e l'e-commerce, arriva un nuovo traguardo per Mariano Di Vaio. Adesso è anche il re della passerella. Infatti ...

Cosmo 'The King' in passerella per Dolce & Gabbana : Ma hanno sfilato anche personaggi del mondo musicale come Tommaso Paradiso, Kailand , il figlio di Stevie Wonder, , il rapper Wizkid e Cosmo che, tra una tappa e l'altra del Cosmotronic tour, ha dato ...

Dolce & Gabbana sul lago A luglio sfilano in Tremezzina : Venerdì 6 e sabato 7 luglio. Eccole le date delle due attese sfilate targate Dolce & Gabbana che animeranno - nell'ordine - il parco civico Teresio Olivelli e Villa Carlotta, entrambi a Tremezzo. ...