Diretta Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018 | F1 streaming video SKY qualifiche live | nessun

Formula 1 - Gp Silverstone : qualifiche in Diretta. Vettel sfida Hamilton a casa sua : Alle ore 15 scattano le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza del Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna che si terrà domenica alle 15.10. L'articolo Formula 1, Gp Silverstone: qualifiche in diretta. Vettel sfida Hamilton a casa sua proviene da Il Fatto Quotidiano.