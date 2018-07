Di Maio | Taglio a pensioni d' oro a giorni in calendario

Pensioni. Di Maio : in settimana calendarizzeremo legge per taglio quelle d'oro : Tavoli immigrazione solo antipasto economia "I tavoli sull'immigrazione sono solo l'antipasto di quello che avverra' ai tavoli dell'economia", ha spiegato il vicepremier. "Con il ministro Savona - ...

Di Maio accelera sul taglio del cuneo fiscale : "Si può fare anche nel decreto dignità" : "Il passo successivo adesso è abbassare il costo del lavoro sui contratti stabili. E possiamo farlo anche nel decreto Dignità durante il dibattito parlamentare". Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a 'Stasera Italia' su Rete4."È' chiaro che il Parlamento alla libertà di cambiare quello che vuole ma il Movimento 5 Stelle non accetterà di annacquare queste norme. Se ...

Taglio dei vitalizi - presentata la delibera - Di Maio : 'Sono privilegi rubati' : Il 28 giugno 2018 Roberto Fico, attuale presidente della camera, ha presento una delibera molto cara al Movimento 5 stelle, quella dei tagli ai vitalizi. Nel merito, il presidente Roberto Fico ha affermato che si tratterà di un Taglio che interesserà ben 1.338 assegni. Ben 1.338 ex parlamentari su 1.405 saranno toccati da tale provvedimento il primo novembre 2018 se passerà alla Camera tra il 9 e il 13 luglio 2018. Per quanto riguarda il calcolo ...

"Caro Di Maio - ok il taglio dei vitalizi Ma resta la vergogna doppia pensione" : Una pensionata si rivolge ad Affaritaliani.it per diffondere la sua lettera a Di Maio: "Il taglio dei vitalizi non risolve la vergogna della doppia pensione di sindacalisti e politici" Segui su affaritaliani.it

Ex parlamentari contro taglio vitalizi - Di Maio : 'Mondo alla rovescia' : 'Ho saputo che gli ex parlamentari minacciano un'azione civile e amministrativa contro i nostri in ufficio di presidenza alla Camera perché gli stiamo togliendo il privilegio del vitalizio. È il mondo alla rovescia'. Lo afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che aggiunge: 'È il popolo italiano che dovrebbe fare una class action contro questi nababbi a carico ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Cida : “taglio assegni d’oro? Fuori luogo insistenza Di Maio” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie su Quota 100, taglio a PENSIONI d'oro: critiche al Governo da Confindustria. Allarme Conte dei Conti sul bilancio. Damiano, "imbroglio con flat tax"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Pensioni d'oro taglio sopra i 4 mila e 5 mila. Di Maio : «Sono un privilegio rubato» : 'Le Pensioni d'oro sono un privilegio rubato'. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, parlando a Stasera Italia su Rete4 confermando l'intenzione di tagliare la parte non ...

