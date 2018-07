Di Maio | ' Reddito di cittadinanza entro l' anno | è nostra priorità'

REDDITO DI CITTADINANZA & FLAT TAX/ Tria 'accoda' Salvini e Di Maio all'Ue : REDDITO di CITTADINANZA e FLAT tax sono provvedimenti che andranno di pari passo. Lo ha detto Giovanni Tria in un'intervista Bloomberg.

REDDITO DI CITTADINANZA - FICO : FARLO O M5S MUORE/ L'Ue blocca il piano di Luigi Di Maio : REDDITO di CITTADINANZA, FICO: "FARLO o M5s MUORE". Il presidente della Camera annuncia inoltre: "Delibera per eliminare doppie indennità di funzione"

Luigi di Maio chiede l'aiutino alla Ue su flat tax e reddito di cittadinanza : Dobbiamo cambiare paradigma. Le riforme fiscali e quelle del sostegno al reddito devono diventare riforme che l'Europa non può legare al rapporto deficit/Pil. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende da fonti del governo, il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo al comitato interministeriale per gli Affari europei convocato questa mattina a Palazzo Chigi.Di Maio avrebbe anche espresso contrarietà rispetto ai tagli per 'decine di ...

Di Maio ora sfida Tria : "Il reddito cittadinanza? Va in bilancio nel 2018" : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio di fatto non molla sul fronte del reddito di cittadinanza. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle non vuole rinunciare alla proposta principale della ...

Decreto e lavoro via alla polemica. Di Maio : 'Jobs act licenziato'. Renzi : 'Ci vorrà più reddito di cittadinanza...' : I numeri sul lavoro innescano una nuova polemica. Da una parte c'è il vicepremier e ministro del lavoro che afferma che siamo di fronte a numeri da primato per il lavoro precario. Replica l'ex ...

Vitalizi - Di Maio : “Giornata storica - per anni hanno detto ‘impossibile'”. E sul reddito di cittadinanza : “Subito” : Sui Vitalizi “è una giornata storica, per 6 anni ci hanno detto che non fosse possibile, e noi lo abbiamo portato in tre settimane e lo approviamo in altre 2 settimane”. A dirlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in aula alla Camera durante il question time. Si alzano in piedi i deputati pentastellati che applaudono a lungo il vicepresidente. Il ministro ha anche ricordato che ora è la volta delle ...

Reddito minimo : per Di Maio priorità - per Nobel Phelps 'una pessima idea' : "E' una pessima idea' ha commenato il premio Nobel per l'Economia Edmund Phelps intervistato dal Foglio 'Sto pensando ma no, non c'è alcun modo per modificarla e farla funzionare. Posso capire che ...

Reddito di cittadinanza e decreto dignità a rischio. Di Maio : "Solo un ritardo" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria si era già detto dubbioso a proposito del Reddito di cittadinanza, uno degli obiettivi principali del Movimento 5 Stelle, e sempre proprio che in queste ore il capo del MEF abbia imposto uno stop non soltanto al Reddito di cittadinanza, ma anche al "decreto dignità" portato avanti dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Il motivo di questo stop, seppur temporaneo, sarebbe da ricercare nelle coperture ...

Lavoro - redditometro - spesometro : battaglia Di Maio-Salvini sul decreto dignità : Una protesta, pare, che avrebbe trovato ascolto sia al ministero dell' Economia che al quartiere generale della Lega. Il tema del Lavoro Al tema Lavoro, infatti, la bozza del decreto dignità dedica ...

Tria e Lega fanno saltare il "Decreto Dignità"/ Di Maio teme per Reddito cittadinanza - Mef "mancano coperture" : Tria con la Lega di Salvini fanno saltare il "Decreto Dignità": ultime notizie, Di Maio minimizza "solo problemi di coperture, presto pronto" ma teme anche per Reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza - Di Maio spazza via i dubbi : "Coperture trovate - si farà subito" : "Le coperture per il Reddito ci cittadinanza ci sono e saranno inserite nella prossima legge di Bilancio". Il vicepremier Luigi Di Maio mette la parola fine alle polemiche e in una lunga intervista ad...

Di Maio avanti tutta sul reddito di cittadinanza : Teleborsa, - "Accetto le preoccupazioni sulla natura assistenzialista, ma chiarisco che questa non è una misura assistenzialistica , sono altre le misure assistenzialistiche fatte in questi anni che ...

Di Maio - tavolo su reddito cittadinanza : Questo strumento punta a reinserire nel mondo del lavoro chi ha perso il posto e "prevede non solo diritti ma anche doveri nei confronti dello Stato", ha precisato.