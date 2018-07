Di Maio | la prossima settimana taglieremo le pensioni d' oro

Le tv tradizionali hanno i giorni contati ma la prossima Netflix può essere italiana - dice Di Maio : "Noi del MoVimento è da anni che diciamo che con l'avvento della Rete sarebbe cambiato tutto e i media tradizionali ne avrebbero fatto le spese. Non era una profezia fine a sé stessa, ma un indicatore di dove investire per garantire un futuro al nostro Paese". Con un lungo post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio entra a piedi uniti sulla riforma della televisione pubblica, evocata nei giorni scorsi anche dal ...

Di Maio : “Tv tradizionali hanno i giorni contati - ma la prossima Netflix può essere italiana” : Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio invia un messaggio a Rai e Mediaset: "Le tv tradizionali hanno i giorni contati, ma la prossima Netflix può essere italiana", afferma spiegando che le televisioni devono rinnovarsi per sopravvivere e che il Paese deve investire nel futuro per poter sperare che nascano prodotti di successo italiani.Continua a leggere

Tv - Di Maio : “Quelle tradizionali hanno giorni contati. Investiamo in banda larga perché la prossima Netflix sia italiana” : “È tempo che in Italia si inizi ad anticipare il futuro e a fare investimenti che vanno nell’ottica delle nuove tecnologie e non di quelle vecchie. È fondamentale il 5G ad esempio, la banda larga, ma è anche fondamentale incentivare la fornitura di quei servizi che possono essere di supporto alle piattaforme di oggi e nel medio e lungo periodo investire in nuovi modelli di business e nuove tecnologie per sviluppare a casa nostra le ...

Le tv tradizionali hanno i giorni contati ma la prossima Netflix può essere italiana - dice Di Maio : "Noi del MoVimento è da anni che diciamo che con l'avvento della Rete sarebbe cambiato tutto e i media tradizionali ne avrebbero fatto le spese. Non era una profezia fine a sé stessa, ma un indicatore di dove investire per garantire un futuro al nostro Paese". Con un lungo post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio entra a piedi uniti sulla riforma della televisione pubblica, evocata nei giorni scorsi anche dal ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Capisco le valutazioni di Tria - ma misura entro 2018. Convocato tavolo la prossima settimana” : Bene le “valutazioni tecniche”, ma “questo tema deve avere la priorità assoluta”. Luigi Di Maio risponde così a Giovanni Tria sull’entrata in vigore del Reddito di cittadinanza. Il botta e risposta è cominciato il 21 giugno: “Ho detto entro il 2018” per il Reddito di cittadinanza anche se prima “voglio rimettere in sesto i centri per l’impiego”, aveva annunciato il ministro del Lavoro e dello ...

Di Maio : «Settimana prossima aboliamo vitalizi agli ex parlamentari» : 'Quello che sembrava irrealizzabile l'abbiamo ottenuto. Sappiate che settimana prossima si aboliscono i vitalizi agli ex parlamentari e cominciamo a liberarci di questa follia'. Lo ha detto il ...

Di Maio : “I primi provvedimenti? Questa settimana aboliamo i vitalizi. La prossima affronteremo le delocalizzazioni” : “Questa è la settimana buona per abolire i vitalizi dei parlamentari. E’ una questione di giustizia sociale. E subito dopo taglieremo le pensioni d’oro, quelle sopra i 5mila euro netti, percepite senza aver versato i contributi corrispondenti”. Lo ha detto il vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio nel corso del suo intervento al congresso Uil. “La prossima settimana – ha continuato Di Maio – ...

Di Maio : “M5s non arretra sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per decreto dignità e abolizione vitalizi” : Sul reddito di cittadinanza “non arretremo”. Il tema sarà affrontato a breve e i cardini saranno sempre quelli già previsti nel disegno di legge del 2013, a prima firma Nunzia Catalfo, e poi inseriti nel programma elettorale del M5s per le elezioni del 4 marzo: quindi “lo Stato ti forma e ti dà un reddito”, in cambio “lavori ogni settimana 8 ore gratuite”. Luigi Di Maio interviene al congresso nazionale della ...

Di Maio : “M5s non arretra sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per decreto Dignità e abolizione vitalizi” : Sul reddito di cittadinanza “non arretremo”. Il tema sarà affrontato a breve e i cardini saranno sempre quelli già previsti nel disegno di legge del 2013, a prima firma Nunzia Catalfo, e poi inseriti nel programma elettorale del M5s per le elezioni del 4 marzo: quindi “lo Stato ti forma e ti dà un reddito”, in cambio “lavori ogni settimana 8 ore gratuite”. Luigi Di Maio interviene al congresso nazionale della ...

Industria - Di Maio : prossima settimana norma su delocalizzazioni : Milano, 22 giu. , askanews, 'Già la prossima settimana porterò una norma più stringente sulle delocalizzazioni in Consiglio dei ministri'. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e allo Sviluppo ...

Gli M5s studiano un nuovo direttorio che affianchi Di Maio. Squadra di sottogoverno pronta la prossima settimana : Lo scacchiere è complesso. Affinché tutto sia in ordine, questa volta, è necessario incastrare tante e diverse caselle: viceministri, sottosegretari, presidenti di commissione, capigruppo da rinominare sia della Lega sia M5s e questore anziano. E il Movimento 5 Stelle, in questa fase di cambiamenti radicali, prepara anche la nascita di una sorta di nuovo direttorio che possa affiancare Luigi Di Maio.Tutte le nuove nomine ...

I giudici della prossima edizione di X Factor saranno Asia Argento - Fedez - Manuel Agnelli e Mara Maionchi : Sono stati annunciati i giudici della prossima edizione di X Factor, il talent show musicale di Sky: saranno Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli (già presenti nella passata stagione) e con loro ci sarà Asia Argento. Questa sarà la 12esima The post I giudici della prossima edizione di X Factor saranno Asia Argento, Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi appeared first on Il Post.

Contratto M5S-Lega - Berlusconi : a Salvini ho consigliato di tornare a casa - c'è molta distanza. Di Maio : speriamo di partire la prossima ... : Nuovo stop di Silvio Berlusconi al governo M5S-Lega . 'Nell'ultima telefonata che gli ho fatto ho consigliato a Salvini di tornare a casa', ha detto il leader di Forza Italia ad Aosta per l'ultima ...

Contratto M5S-Lega - Berlusconi : a Salvini ho consigliato di tornare a casa - c'è molta distanza. Di Maio : speriamo di partire la prossima settimana : Nuovo stop di Silvio Berlusconi al governo M5S-Lega. «Nell'ultima telefonata che gli ho fatto ho consigliato a Salvini di tornare a casa», ha detto il leader di Forza Italia...