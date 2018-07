Di Maio - cambio anche su economia : ... sarà l'antipasto di quello che faremo in Uesull'economia'. Lo ha detto il ministro del Lavoro evicepremier, Luigi Di Maio a 'L'intervista' su Skytg24.

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "In cambio 8 ore di lavoro gratis alla settimana" : Il vicepremier: "Attività gratuita di pubblica utilità per ricevere l'assegno. Impediremo gli abusi"

Il cambio repentino di strategia per Di Maio e Salvini Video : È un vertiginoso cambio di strategia quello che di Di Maio ha annunciato ieri durante un comizio a Napoli e Salvini segue a ruota: no a nuove elezioni e si a un nuovo tentativo di rifare un governo Movimento 5 Stelle-Lega. La pace con Mattarella Dopo la rabbia dei giorni scorsi contro un Mattarella accusato di non voler ascoltare la voce degli italiani, ma solo quella dei mercati e dei tecnocrati di Bruxelles, Di Maio da Napoli ha calmato i toni ...