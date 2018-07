Di Maio | Al lavoro per reddito cittadinanza entro l' anno

Di Maio : lavoro stabile che costi meno : 22.47 "Se dobbiamo creare lavoro vero deve essere lavoro stabile, altrimenti diventa sfruttamento perché i contratti che si rinnovano a due giorni stanno creando un calvario per i giovani perché non riescono a farsi una famiglia". Così il ministro del lavoro Di Maio. "Il passo successivo -aggiunge- è abbassare il costo del lavoro sui contratti stabili. E possiamo farlo anche nel Dl Dignità in Parlamento. Voglio farlo costare meno, in modo ...

Lavoro : Di Maio - sì a migliorare Dl Dignità - no a ritorno Jobs act : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ chiaro che il Parlamento alla libertà di cambiare quello che vuole ma il Movimento 5 Stelle non accetterà di annacquare queste norme. Se vogliamo tornare indietro al Jobs act, per me non va bene. Voglio licenziarlo il Jobs act, lo voglio mandare a casa con queste norme. Se invece si vuole migliorare il decreto Dignità il M5S sarà disponibile”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Lavoro : Di Maio - sì a migliorare Dl Dignità - no a ritorno Jobs act : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ chiaro che il Parlamento alla libertà di cambiare quello che vuole ma il Movimento 5 Stelle non accetterà di annacquare queste norme. Se vogliamo tornare indietro al Jobs act, per me non va bene. Voglio licenziarlo il Jobs act, lo voglio mandare a casa con queste norme. Se invece si vuole migliorare il decreto Dignità il M5S sarà disponibile”. Così il ministro del Lavoro e dello ...

Luigi Di Maio : che cosa si aspettano i giovani da un ministro del lavoro trentenne? : Dal 1° giugno 2018 l’Italia ha un ministro del lavoro molto giovane, 32 anni compiuti il 6 luglio 2018. Un’occasione preziosa per un Paese che quando accosta le parole «lavorare» e «giovani», tende a non formare frasi felici. Per passare dalle parole ai numeri, l’Istat informa che ad aprile 2018 il tasso di disoccupazione si è attestato al 33,1% per la fascia di età 15-24, al 16,5% per quella 25-34. Percentuali che non inducono a stappare ...

Lavoro - Di Maio : “Potenzieremo i centri per l’impiego. Primi 30 giorni di governo? Fatto cose che sembravano impossibili” : “Ho detto a tutti gli assessori regionali che ci vedremo ogni 10-15 giorni per lavorare al potenziamento dei centri per l’impiego. Noi come governo ci metteremo più soldi, ma prima di tutto loro ci devono dire, Regione per Regione, cosa non sta funzionando, perché non voglio sprecare soldi”. Così il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli assessori regionali al ...

Lavoro - Di Maio sblocca risorse per potenziamento Centri per l'Impiego : Teleborsa, - Il Ministro del Welfare Luigi Di Maio va avanti con un treno e blocca le risorse per i Centri per l'Impiego . Per gli uffici di collocamento sono stati stanziati 280 milioni. Lo ha detto ...

Lavoro - Di Maio sblocca risorse per potenziamento Centri per l'Impiego : Il Ministro del Welfare Luigi Di Maio va avanti con un treno e blocca le risorse per i Centri per l'Impiego . Per gli uffici di collocamento sono stati stanziati 280 milioni. Lo ha detto il ...

Di Maio ha incontrato una delegazione USB sul problema dello sfruttamento del lavoro dei braccianti : ... il Ministero del Sud, il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Agricoltura perché le leggi vigenti in materia possano funzionare.» Autore Mario Falorni Categoria Economia

Lavoro - Di Maio sblocca 280 milioni ai centri per l'impiego : Roma, 5 lug., askanews, - Sblocco immediato dei fondi ministeriali per i 'centri per l'impiego', con risorse pari a 280 milioni. Lo ha detto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio durante un incontro ...

Lavoro - Di Maio sblocca 280 milioni ai centri per l'impiego : Roma, 5 lug. , askanews, - Sblocco immediato dei fondi ministeriali per i "centri per l'impiego", con risorse pari a 280 milioni. Lo ha detto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio durante un incontro ...

Lavoro : Di Maio sblocca fondi ministeriali per centri impiego - ok a 280 mln : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio ha annunciato durante l’incontro con gli assessori regionali lo sblocco immediato dei fondi ministeriali per i ‘centri per l’impiego’. Saranno trasferite le risorse del residuo 2017 (45.000.000 euro) e del 2018 (235.000.000 euro). Lo rende noto il ministero del Lavoro in un comunicato.“Un chiaro segnale per dimostrare ...

Lavoro : Di Maio sblocca fondi ministeriali per centri impiego - ok a 280 mln : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio ha annunciato durante l’incontro con gli assessori regionali lo sblocco immediato dei fondi ministeriali per i ‘centri per l’impiego’. Saranno trasferite le risorse del residuo 2017 (45.000.000 euro) e del 2018 (235.000.000 euro). Lo rende noto il ministero del Lavoro in un comunicato.“Un chiaro segnale per ...

Così con il decreto dignità Di Maio ha scopiazzato la riforma del lavoro di Monti : Al direttore Mentre Matteo Salvini, il maggiore dei fratelli De Rege che ci governano – direttamente o attraverso le comparsate dei suoi scagnozzi sugli schermi televisivi di cui sono ormai ospiti prediletti – continua ad accusare l’ex ministro Elsa Fornero di aver messo sul lastrico gli italiani c

Luigi Di Maio lancia gli sgravi per le aziende : “Per combattere la precarietà ridurremo il costo del lavoro” : "La precarietà è una sciagura anche per le aziende, perché se non ci sono clienti si ferma anche la produzione. Ma quello che faremo per loro sarà più chiaro nella legge di bilancio, quando ridurremo il costo del lavoro", ha dichiarato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio al quotidiano La Stampa.Continua a leggere