Di Battista contro le magliette rosse : Roma, 7 lug. (AdnKronos) – Arrivano critiche da parte di Alessandro Di Battista verso l’iniziativa delle, promossa da Libera, Arci e Anpi per ricordare i migranti morti nel Mediterraneo. “Ehi tu che indossi una maglietta rossa sei lo stesso lacchè di Napolitano, colui che convinse il governo a dare via libera ai bombardamenti in Libia, preludio di una delle crisi migratorie più gravi della storia?”, scrive su Fb ...

Migranti - Di Battista contro le magliette rosse 'Quanto conformismo e viltà' : Cronaca magliette rosse per i Migranti, l'appello vola sui social. Salvini ironizza: "Peccato, non l'ho trovata"

Magliette rosse per i migranti - Salvini contro Don Ciotti/ Di Battista : “Ipocrisia dietro facile solidarietà” : Magliette rosse per i migranti, Salvini contro Don Ciotti. Anche Di Battista attacca con un lungo post su Facebook: “Ipocrisia e conformismo dietro facile solidarietà”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Di Battista contro Pd e Forza Italia/ “Godo ed esulto nel vederli insieme all'opposizione” : Alessandro Di Battista contro Pd e Forza Italia: “Godo ed esulto nel vederli insieme all'opposizione”. L'ex deputato del M5s difende Luigi Di Maio e attacca l'opposizione. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 18:30:00 GMT)

Di Battista contro Mattarella : indagato il padre/ Video - Alessandro rilancia : “Mi accusino di vilipendio” : Di Battista contro Mattarella: indagato il padre. Video, Alessandro rilancia le accuse al Quirinale: “Mente. Mi accusino di vilipendio”. Le ultime notizie sull'ex deputato M5s(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:10:00 GMT)

Post contro Mattarella su profilo padre Di Battista - aperta indagine - : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti con ipotesi di reato di offesa al capo dello Stato, per un Post Fb riconducibile a Vittorio Di Battista che paragonava il Quirinale ...

Governo M5s-Lega - Vittorio Di Battista indagato per post su Facebook contro Mattarella : Vittorio Di Battista, padre di Alessandro uno dei leader dl M5s, “è indagato” per la violazione dell’articolo 378 che punisce “le offese al prestigio e all’onore del capo dello Stato”. È quanto riporta il Corriere della Sera. Di Battista senior aveva scritto un post il 23 maggio scorso sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È il papà di tutti noi. È quello che si preoccupa di varare un Governo. È quello ...

'Mattarella mente' - Di Battista duro contro il Presidente della Repubblica Video : Non è un momento facile per il nostro paese. Gli ultimi eventi politici hanno creato una forte caos e i leader degli schieramenti usciti vincitori alle elezioni del 4 marzo hanno concluso la loro proposta [Video] governativa con un nulla di fatto. Oggi il responsabile politico del 'Movimento Cinque Stelle', ospite nel salotto televisivo di Barbara D'Urso 'Pomeriggio 5', ha espresso rammarico e frustrazione per la scelta del capo dello Stato. Di ...

Otto e mezzo ad alta tensione : scontro tra Alessandro Di Battista e Renato Franco : Volti tirati, sorrisi di circostanza e una tensione che si tagliava col coltello. Lunedì sera ad Otto e mezzo è andata in scena la metafora della crisi politica, con Alessandro Di Battista deciso a dare battaglia in un confronto serrato con Lilli Gruber e Massimo Franco.Il “tu” e l’interlocutore chiamato per nome (anomala consuetudine degli ultimi tempi) hanno a fatica mascherato un’irritazione dipinta sulla faccia dell’ex deputato, in ...

Alessandro Di Battista contro Mattarella : Anche Alessandro Di Battista, esponente di spicco del M5s, si scaglia contro il Capo dello Stato Sergio Mattarella per la sua "ingerenza" nella scelta del ministro dell’Economia, per il veto che avrebbe posto sulla figura del professore Paolo Savona, fortemente voluto da Matteo Salvini al Tesoro.Il presidente della Repubblica ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il premier incaricato, ma porre veti sul ...

