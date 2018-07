«Depressione è anche non riuscire più a lavare i piatti»

vanityfair

(Di sabato 7 luglio 2018) Immaginare che una persona depressa pianga in continuazione e abbia un’espressione triste è una semplificazione che non aiuta a comprendere la realtà. Che è molto più complessa. Una persona depressa, ad esempio, èquella che non dà a vedere la sua malattia, ma che non riesce più a occuparsi nemmeno delle attività più semplici. Lo ha spiegato Brittany Ernsperger, una mamma e blogger che ha postato, su Facebook, la foto della sua cucina, con ifinalmente lavati. Dopo giorni. «Ecco che aspetto ha la», scrive. «No. Non sono ipuliti. Ma il fatto che ho passato due settimane senza lavarli. Tre giorni fa mi sono seduta sul pavimento della cucina e li fissavo mentre piangevo. Sapevo che dovevo lavarli. Volevo davvero farlo. Ma lami ha trascinato giù. Mi ha risucchiato. Come un buco nero. Rapidamente, a fondo, veloce, nella sabbia. Mi sono avvicinata ...