Decreto dignità | lotta al precariato ed al gioco d' azzardo | ma non è tutto oro quello che

Perché critico le eccessive critiche al Decreto dignità sui contratti a termine : È evidente che i contratti a termine e altre forme contrattuali consimili devono esistere , fanno parte del normale operare dell'economia riflettendone la struttura. Ma bisogna essere consapevoli che ...

Azzurri contro il Decreto dignità : "È oscurantista" : Milano È un piccolo dizionario delle parole fraintese. Protagonista assoluta la "Dignità" del decreto Di Maio sul lavoro: stretta sui contratti a termine, licenziamenti con la nuova maxi-indennità di 36 mesi e penalizzazioni acuite per le aziende che trasferiscono le attività all'estero dopo aver ricevuto aiuti di Stato. Mariastella Gelmini, capogruppo azzurro alla Camera, con Maurizio Lupi e altri esponenti di Forza Italia e Noi con l'Italia, ...

[Il retroscena] Decreto dignità - siamo alla quarta versione. Conferma le preoccupazioni leghiste : si faranno meno contratti : Perché il "Decreto dignità", annunciato da Luigi Di Maio ma contestato dalla Lega e dal mondo imprenditoriale, è un po' come la tela di Penelope: di giorno sembra prendere forma e di notte c'è ...

Decreto DIGNITÀ/ La finta battaglia alla precarietà che blocca il lavoro : Il mercato del lavoro in Italia è caratterizzato da tre criticità. Il DECRETO DIGNITÀ non ne affronta nessuna e peggiora la situazione, spiega MASSIMO FERLINI(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ La finta rottamazione del Jobs Act con un vantaggio per tutti, di F. GiubileoSINDACATI E POLITICA/ L'errore di Di Maio condiviso da Cgil, Cisl e Uil, di G. Sabella

Di Maio accelera sul taglio del cuneo fiscale : "Si può fare anche nel Decreto dignità" : "Il passo successivo adesso è abbassare il costo del lavoro sui contratti stabili. E possiamo farlo anche nel decreto Dignità durante il dibattito parlamentare". Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a 'Stasera Italia' su Rete4."È' chiaro che il Parlamento alla libertà di cambiare quello che vuole ma il Movimento 5 Stelle non accetterà di annacquare queste norme. Se ...

Cisl : "Somministrazione fuori da Decreto dignità" : "Il modo migliore per dare valore e consapevolezza a questa tipologia contrattuale è tirare via ogni riferimento dal decreto dignità e su questo ci mobiliteremo nel senso che nella fase di confronto ...

Il Decreto dignità è solo una pezza. Al mercato del lavoro serve una modifica strutturale : di Nicola Sorgi Il decreto Dignità, sbandierato come un “colpo mortale al Jobs Act”, in realtà delude le aspettative proprio sul tema cruciale, quello del precariato. E non perché le misure proposte non siano giuste: il problema è la modalità con cui si è deciso di agire sul mercato del lavoro. Invece di cancellare veramente il Jobs Act, per proporre una vera riforma che garantisca stabilità e riesca a far fronte ai cambiamenti delle tipologie ...

Assolavoro - modificare Decreto dignità su somministrazione : Roma, 6 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Nel decreto dignità “vanno modificate due cose altrimenti non è applicabile al settore della somministrazione. E il settore della somministrazione come dice la direttiva europea non può essere assimilato al rapporto di lavoro a tempo determinato. Deve avere una sua normativa”. Così il presidente di Assolavoro, l’associazione nazionale di categoria delle agenzie per il lavoro, ...

Alessandra Mussolini - piroetta grillina sul Decreto dignità : 'Io voto a favore e contro Forza Italia' : 'Non risolve il lavoro nero' ma il decreto dignità 'va nella direzione delle tutele e della protezione'. Alessandra Mussolini, schierandosi contro il suo partito, Forza Italia , annuncia in diretta a ...

Decreto dignità - Gelmini (FI) : “Oscurantista e anti-impresa. Ci sono tanti slogan ma nessun fatto concreto” : “E’ un Decreto completamente sbagliato, improntato ad una logica oscurantista e anti-impresa, che rischia di bruciare migliaia di posti di lavoro e che va profondamente cambiato in Parlamento. Forza Italia sarà in prima linea dalla parte delle imprese, ma anche dei lavoratori per stravolgere questo provvedimento. E’ un Decreto che persegue l’obiettivo di trasformare i precari in disoccupati” così Mariastella ...

Perché il Decreto dignità è un déjà vu : 'Il decreto è percepito come uno strappo all'indietro, in un momento in cui le imprese affrontano la sfida delle nuove tecnologie e dei cambiamenti organizzativi in un'economia globalizzata. Non se ...

Perché il Decreto dignità è un déjà vu : Roma. La prima domanda per Maurizio Sacconi, già ministro del Lavoro, più volte senatore, funzionario presso l’Organizzazione internazionale del lavoro, è la seguente: l’impiego part-time di una mamma o quello stagionale di un raccoglitore sono da considerarsi mestieri indegni? "Certamente no. Va ri

Decreto dignità - la Lega in Veneto contro Di Maio : "Blocca le assunzioni" : Lega e MoVimento 5 Stelle vanno d'amore e d'accordo sul Decreto dignità? Forse davanti alle telecamere e ai microfoni dei giornalisti, o almeno ci provano.Ma sul territorio le esigenze dei due partiti - e, logica premessa, quelle dei rispettivi bacini elettorali - sono assai differenti. Testimone ne è il segretario del Carroccio in Veneto, Antonio "Toni" Da Re, che in un'intervista al Corriere della Sera esterna tutte le proprie perplessità sul ...

Di Maio difende il Decreto dignità : “La precarietà è una sciagura per lavoratori e imprese” : Il vicepremier Luigi Di Maio difende sul Blog delle Stelle il suo decreto dignità dalle "critiche di quei politici che hanno ridotto l’Italia così come è oggi". Per gli imprenditori misure fiscali, per i lavoratori "un freno ai contratti a termine"; l'Italia è poi la prima in Ue a vietare la "la pubblicità sull'azzardo".Continua a leggere