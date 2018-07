Decine di incendi negli Stati Uniti occidentali | 1 morto in California

Milano - incendio in una palazzina : Decine di persone in fuga per strada : Fiamme altissime e una colonna di denso fumo nero e acre. Un grosso incendio sta divorando una palazzina ad Arese, nel Milanese. Le fiamme sono divampate poco prima delle 20 in via don Enrico Cantù. ...

Incendi : Decine di roghi a Palermo e provincia : decine di Incendi sono divampati a Palermo e in provincia. Tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti sono impegnate nelle operazioni di spegnimento. I roghi a Palermo in via Altofonte, in via Paratore, in via Vicinale Badame qui le fiamme minacciano le abitazioni. Incendi anche in provincia a Partinico, Trabia e Partinico. “Sotto accusa – spiegano le squadre antIncendio – i terreni ...