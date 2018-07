Debora Serracchiani parla all' assemblea Pd ma non la ascolta nessuno E sbrocca | ' Quella

Debora Serracchiani - l'ultimo delirio su Matteo Salvini : 'Pontida come i raduni dei nazisti' : ... 'Pontida non è ancora Norbimberga, ma può diventarlo, se la Lega prosegue sul crinale del nazionalismo, del conflito con l'Europa, col resto del mondo e anche con noi stessi'. La Serracchiani poi ...

Debora Serracchiani kamikaze : umiliata in Friuli Venezia Giulia - vuole fare la segretaria del Pd : Dunque Debora Serracchiani , dopo aver governato il Friuli Venezia Giulia per cinque anni, aver rinunciato a ricandidarsi scegliendo il Parlamento nazionale e venendo eletta per il rotto della cuffia, ...

Debora Serracchiani : “Il Pd ha perso in Friuli Venezia Giulia perché non mi sono ricandidata” : “In Friuli Venezia-Giulia abbiamo perso probabilmente perché io non mi sono ricandidata“. Ne è convinta Debora Serracchiani. Si spiegherebbe così, secondo l’ex governatrice, la differenza tra gli oltre 307mila voti raccolti da Massimiliano Fedriga e i poco più di 144mila del candidato di centrosinistra Sergio Bolzonello. Non essere della partita la scorsa domenica, nella tornata che ha visto la Lega trionfare in maniera ...