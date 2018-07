Dazi | commercio mondiale in tilt anche per le fake news di Donald Trump

Commercio - scatta la tagliola dei Dazi USA sulla Cina : Teleborsa, - Al via da questa mattina i dazi imposti dal Presidente americano Donald Trump sui prodotti importati dalla Cina . La misura annunciata da tempo è scattata alla mezzanotte di washington, ...

Camera di commercio Usa lancia campagna contro Dazi di Trump : La Camera di commercio statunitense ha lanciato una campagna contro i dazi imposti da Donald Trump, illustrando i possibili danni Stato per Stato, con i posti di lavoro e le quote di export a rischio. ...

Commercio - persistono tensioni tra Cina e Usa : "minacce e aumenti Dazi sono più armi negoziali che guerra" - analisti - : Ma la politica fiscale statunitense potrebbe portare ad un aumento delle importazioni e, quindi, a un crescente deficit commerciale, che potrebbe alimentare le tensioni tra i due giganti".

Dazi - Trump : Commercio? Ue fa male tanto quanto la Cina : Donald Trump ha paragonato le pratiche commerciali dell'Unione europea a quelle della Cina. "L'Unione europea fa probabilmente male tanto quanto la Cina, solo che è più piccola", ha dichiarato infatti ...

Commercio - Trump annuncia Dazi su 50 miliardi di prodotti cinesi. Pechino : "Contromisure immediate" : Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China, per un totale di circa 50 miliardi di valore di merci. Scateranno in due fasi: la prima lista di 818 categorie di prodotti, ...

Commercio - Trump annuncia Dazi su 50 miliardi di beni alla Cina. Pechino : "Contromiure rapide" : Proprio a questo tipo di rischi fanno continuamente riferimento le autorità economiche di mezzo mondo, soprattutto quando si tratta di stilare le previsioni di crescita per il futuro; lo stesso Mario ...

Trump snobba il G7 e insiste su Dazi e Russia. I leader verso l'accordo sul commercio : ... 'Non parlo con Putin da diverso tempo, ma è stata discussa la questione di riportare la Russia nel G7 e tornare al G8, penso che sarebbe positivo per il mondo e per la Russia'. Poi l'affondo sulla ...