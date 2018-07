D' Alema | ' Urge processo a sinistra | LeU non basta ma neanche attendere sviluppi PD'

Blastingnews

(Di sabato 7 luglio 2018) Questo venerdì 6 luglio si è svolto a Roma, presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, un seminario dal titolo Per trasformare l'opposizione in alternativa a cui hanno partecipato numerosi esponenti dellapolitica italiana VIDEO. Tra gli interventi più attesi vi era quello di Massimo D', il quale ha iniziato spiegando: Serve una ricerca e un confronto autonomo rispetto ai percorsi politici e alle organizzazioni che sono fra loro distinte. E' giusto ricercare le ragioni di una sconfitta storica, avvenuta in una fase lunga. L'analisi dei 25 anni che abbiamo alle spalle, necessariamente deve individuare passaggi e punti di rottura, perché non è stata una vicenda lineare. In particolare la crisi del 2007-2008 è stata un passaggio cruciale, quella crisi ci ha messo di fronte a tutte le diseguaglianze e asimmetrie della globalizzazione, aprendo una riflessione ...