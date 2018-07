Dal Portogallo | ' Il Betis offre 20 milioni per William Carvalho'

Juventus - Dal Portogallo : CR7 in bianconero entro poche ore : CR7 IN bianconero- Dopo la notizia bomba dei giorni scorsi, continua a trovare conferme il possibile passaggio in bianconero di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dai colleghi portoghesi di “Record“, il passaggio in bianconero dell’asse portoghese sarebbe solamente questione di ore. AFFARE DA 350 MILIONI Di fatto, come si legge sul quotidiano portoghese, l’attaccante sarà […] L'articolo Juventus, dal ...

Dal Portogallo - Cristiano Ronaldo alla Juve è solo questione di ore : Il trasferimento dell’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, sarebbe solo questione di ore, almeno secondo il titolo d’apertura del quotidiano sportivo portoghese ‘Record’ che confermerebbe tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni. Ad ogni modo anche la stampa spagnola è sulla stessa lunghezza d’onda. Secondo ‘As’ Cristiano Ronaldo si avvicina alla Juventus. ...

Cristiano Ronaldo a un passo dalla Juventus : dalla Spagna e Dal Portogallo ultime news - Ultime Notizie Flash : Cristiano Ronaldo a un passo dalla Juventus: dalla Spagna e dal Portogallo Ultime news. I bianconeri si preparano a fare il colpo dell'estate e il calciomercato si infiamma

Anche la Spagna - dopo il Portogallo - fuori Dal Mondiale : La Russia si è qualificata ai quarti dei mondiali, superando la Spagna ai rigori per 5-4. Allo stadio Luzhniki di Mosca i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1: tutto nel primo tempo, con il vantaggio iberico grazie a un autogol di Ignashevich nel tentativo di anticipare Sergio Ramos al 12mo e pareggio di Dzyuba su rigore per un discusso mani di Piquè al 41mo. Nei supplementari la gara non si sblocca e ai rigori sono stati ...

Portogallo neutralizzato - il capolavoro dell’Iran Dal finale amaro : ma non basta una ‘Trivela’ a sporcare un pari che sa di riscatto : Cristiano Ronaldo neutralizzato, il Portogallo Campione d’Europa impaurito e costretto ad accontentarsi del pareggio: l’Iran firma un’impresa storica al di là del risultato La storia si ricorda solo dei vincitori e mai degli sconfitti. È vero, ma questa volta si potrebbe fare un’eccezione. L’Iran merita una menzione speciale da chi racconterà, un domani, le vicende di Russia 2018. In un girone in cui Spagna e ...

Calcio : Portogallo bloccato Dall'Iran : Il Portogallo è riuscito a centrare la qualificazione agli ottavi ma ha rischiato parecchio contro un'altra pretendente, l'Iran, in un match conclu...

La Grecia è fuori Dalla crisi. Salvarla è costato più del Pil del Portogallo : A quanto corrisponde il bailout della Grecia Alla fine, il valore dei tre bailout della Grecia toccherà i 310 miliardi di euro: un valore più alto dell'intera economia di Hong Kong. E non solo. E' la ...

Mihajlovic ricomincia Dal Portogallo - : Dopo la non eccelsa esperienza sulla panchina del Torino, Mihajlovic sarebbe pronto a rimettersi in gioco. Secondo O Jogo, media portoghese, ci sarebbe già un accordo tra il tecnico serbo e lo ...

Portogallo-Spagna - Dalle 20.00 La Diretta Hierro debutta contro Cristiano Ronaldo : Al secondo giorno di Russia 2018 è già il momento di una delle partite più interessanti e attese dell'intera fase a gironi. A Sochi, nello stadio che ha ospitato la cerimonia di apertura e chiusura ...

Portogallo Spagna : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE Dalle 20.00 : Al Fisht Stadium di Sochi va in scena l'esordio Mondiale di Portogallo e Spagna. Il derby iberico vede di fronte le favorite del gruppo B, di cui fanno parte anche Iran e Marocco, scese in campo alle 17--Portogallo (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Guedes, Cristiano Ronaldo. All. Santos--Spagna (4-2-3-1): De Gea; Nacho, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; ...

Mondiali 2018 - diretta Portogallo-Spagna Dalle 20 : probabili formazioni e dove vederla in tv : ROMA - Grande sfida questa sera al Fisht Olympic Stadium di Sochi: Portogallo e Spagna scendono in campo per il loro esordio ai Mondiali 2018. Dopo l'esonero di Lopetegui c'è grande attesa per il ...

Mondiale 2018 - Dal Portogallo all'Inghilterra : ecco chi può infastidire le big : Le cinque favorite per la vittoria del Mondiale, solo sulla carta, sembrano essere Germania, Spagna, Brasile, Argentina e Francia. Attenzione, però, perché in competizioni simili ci possono essere ...

Juventus - Dal Portogallo : CR7 apre ai bianconeri : Juventus, DAL Portogallo- Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sì, si può. Secondo quanto riportato dai colleghi portoghesi di “Record“, l’attaccante del Real Madrid sarebbe pronto a lasciare i blancos e sposare un nuovo progetto professionale e di vita. “Lascio il Real, ma non per un problema di soldi”. Queste le dichiarazioni del 5 volte pallone d’oro. […] L'articolo Juventus, dal Portogallo: CR7 apre ai ...

Clamorosa bomba Dal Portogallo : “Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid - possibile futuro in Italia” : Il calciomercato è appena nella fase iniziale ma le trattative possono considerarsi già caldissime, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Cristiano Ronaldo, reduce dalla vittoria della terza Champions League consecutiva adesso sembra proprio destinato a lasciare il Real Madrid. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record in edicola giovedì l’attaccante portoghese avrebbe già deciso di lasciare i Blancos ma potrebbe ...