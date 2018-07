Da Maracaibo a Sofia | i tormentoni estivi della nostra vita

wired

(Di sabato 7 luglio 2018) “Ti voglio cullare cullare, posandoti su un onda del mare del mare, legandoti a un granello di sabbia”. E poi “quando esci dall’acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me”… Parole che lasciano spazio all’immaginazione, e che leghiamo immediatamente a una melodia. Sì, sono i, che una volta erano proprio le canzoni balneari: oggi non devono per forza parlare di mare, ma evocare l’estate, magari attraverso un tipo di suono. Ogni anno, quando arriva la bella stagione, ci mettiamo ad ascoltare cose che magari normalmente non ascolteremmo, chitarre flamenche, tamarrissimi ritmi reggaeton, qualsiasi cosa che sia cantata in spagnolo… Tralasciando gli anni Sessanta, quando ierano creati da gente di gran classe, come Nico Fidenco e Gino Paoli, proviamo a rievocare un po’ diche hanno rallegrato (o stalkerato) alcune delle nostre estati (in ...