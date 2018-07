Da Boban a Modric | da Prosinecki a Rakitic | la Croazia ha la sua nuova “generazione

sportfair

Storia eguagliata per la Croazia, semifinale come nel 98. La generazione di Modric e Rakitic come quella d'oro di Suker. Sarebbe stato bello vedere Modric e Boban nella stessa squadra.

(Di sabato 7 luglio 2018)sontuosa, la semifinale per la squadra di Dalic è meritatissima, nonostante quella dei rigori sia una vera e propria lotteria: la new generation è pronta! Lavola in semifinale ai Mondiali di Russia 2018, superando ai rigori i padroni di casa. La squadra di Dalic era data alla vigilia come una delle possibili outsider della competizione, ha invece sorpreso i più scettici mostrandosi squadra solidissima, a tratti spettacolare, una squadra che gioca al calcio a prescindere da tutto e da tutti. La“generazione d’oro” croata non ha nulla da invidiare a quella che raggiunse le semifinali ai Mondiali del ’98. In quella annata i varie Suker trascinarono la Nazionale ad un’impresa vera e propria, frenata solo dalla Francia padrona di casa in semifinale. Adesso però, la new generation ha la possibilità di superare il ...