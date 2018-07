Crotone | da Bartolomei a Rohden | incroci possibili nel mercato rossoblu

Blastingnews

(Di sabato 7 luglio 2018)'apparentemente' congelato in casaa causa del deferimento che nei giorni scorsi ha raggiunto il Chievo Verona, una situazione ancora tutta in divenire e che potrebbe concedere novità nella giornata del 17 luglio, data del processo sportivo. In attesa di conoscere i primi verdetti del deferimento,e Chievo Verona rimangono accomunate da alcune trattative di. Due nomi caratterizzano i "rumors" delle ultime giornate, due centrocampisti di buona qualità e grande esperienza che portano i nomi di Paoloe Marcuso diSecondo le indiscrezioni, ilper rafforzare la sua squadra avrebbe puntato forte su Paolo, elemento che nell'ultima stagione ha fatto la differenza nel Cittadella, collezionando trenta presenze e tre reti all'interno della squadra di mister Roberto Venturato, formazione che ha partecipato, tra ...