Cronache dal British Summer Time Ashcroft | quanto talento | Seasick Steve trascinante

(Di sabato 7 luglio 2018) Ieri mi sono concesso una grande giornata di musica a Londra., Hyde Park. Sto per ripartire da Gatwick, mi attendono quattro eventi diversi in altrettante città da qui a mercoledì (aiuto), ma per chi potrà stasera ci sono i Cure e domani Clapton (non solo: anche Zucchero e Santana). Alti livelli. Ieri ero proprio sotto il palco, nell’ambito Diamond Circle, e speravo in un pubblico più attento. Invece l’ho trovato un po’ troppo “da stadio”: disattento, caciarone e spesso proprio fatto (non pochi si sono sentiti male). Ridere, distrarsi e farsi i selfie durante The Last Refugee e Us and Them non è simpatico: è da idioti. Secondo me alla fine si è “storto” anche il Messia, che dopo Eclipse non ha fatto Mother (e neanche un brano sostitutivo) ma “solo” Comfortably Numb. Comunque: contesto straordinario, folla oceanica, organizzazione impeccabile. Mini-recensione....