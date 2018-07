Crociera | tragedia a bordo | un passeggero muore a Livorno

meteoweb.eu

(Di sabato 7 luglio 2018) Un crocierista spagnolo di 74 anni è morto ieri sera per cause naturali adella nave Sovereign della compagnia Pullmantur, che era in sosta in porto alla banchina del molo Italia, e ora la salma prosegue il viaggio nell’obitorio difino a Barcellona, dove sarà sbarcata. L’uomo viaggiava con la moglie e altri otto tra parenti e amici. E’ stata proprio la moglie, intorno alle 19, a chiamare l’emergenza a. Il medico della nave ha tentato una prima rianimazione, poi è stato supportato dal personale del 118 dima non si è potuto che constatare la morte. Come previsto dalla procedura, è intervenuta la polizia di frontiera e la sanità marittima, la quale non ha riscontrato anomalie. Il corpo dell’uomo si trova adesso nella camera mortuaria della nave e verrà poi fatto scendere a Barcellona, terza fermata della nave dopo Villefranche e ...