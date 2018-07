Cristiano Ronaldo alla Juventus? Il clamoroso anagramma del nome di CR7 impazza sul web

Juventus-Cristiano Ronaldo - bomba nella notte : la ‘promessa’ al Real Madrid che sblocca l’affare [DETTAGLI e… ‘CONTROPARTITA’] : Juventus-Cristiano Ronaldo, si decide il futuro del fuoriclasse portoghese. Sono momenti caldissimi in casa bianconera, l’affare del secolo sta per andare in porto, solo alcune ore e poi CR7 diventerà con ogni probabilità un calciatore della Juventus. Ecco la ricostruzione delle ultime ore. Incontro Real Madrid-Mendes, ultimo disperato tentativo dei Blancos di convincere il portoghese al rinnovo, 30 milioni l’offerta (la stessa ...

Messi - Cristiano Ronaldo e Neymar delusioni da Pallone d’Oro : abbiate il coraggio di premiare i ‘nuovi’ fenomeni Mondiali : Il Mondiale boccia Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Eliminazione da Russia 2018 che va tenuta in conto per la corsa al Pallone d’Oro: si alzano le quote dei vari Mbappè, Hazard, Kane e Modric Doveva essere il Mondiale di Messi, forse l’ultimo a disposizione della Pulce per consacrarsi a miglior argentino della storia, superando il fantasma di Maradona. Doveva essere il Mondiale di Cristiano Ronaldo, quello del numero 7 eletto ...

Cristiano Ronaldo alla Juve : stop alle scommesse : Se fino a poco più di una settimana fa scommettere su Cristiano Ronaldo alla Juve sarebbe valso una fortuna, ora le cose sono decisamente cambiate. La Snai, infatti, ha deciso di negare ogni possibilità di puntare sul passaggio di CR7 in bianconero, considerando ormai come ufficiale il trasferimento del calciatore portoghese a Torino. La quota dalla puntata aveva raggiunto valori così bassi che, chiunque avesse voluto scommettere, avrebbe ...

Clamoroso dalla Spagna - Cristiano Ronaldo ‘porta’ anche Marcelo alla Juventus! : Sono ore caldissime in casa Juventus, notizie shock nelle ultime ore. In particolar modo è ai dettagli la trattativa con il Real Madrid con Cristiano Ronaldo, nelle ultime ore importante indizio dal sito di CR7. Ma le nuove news provenienti dalla Spagna sono ancora più shock. Secondo quanto riferito da Don Balon, la Juventus potrebbe portare in Italia anche Marcelo, grande amico del portoghese e ‘sponsorizzato’ proprio da ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sul sito di CR7 dei clamorosi dettagli che fanno sognare i tifosi bianconeri [FOTO] : I clamorosi dettagli sul sito di Cristiano Ronaldo che fanno sognare i tifosi juventini: è quasi fatta? Cristiano Ronaldo alla Juventus: da giorni ormai è questo l’argomento più chiacchierato nel mondo del calcio. L’attaccante portoghese e la società torinese sono riusciti a mettere in ombra anche i Mondiali di Russia 2018 con la trattativa dell’anno. In attesa dell’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nei ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? La reazione di Modric e Rakitic è esilarante [VIDEO] : Cristiano Ronaldo-Juventus, la trattativa non si ferma. Mentre si stanno giocando i mondiali in Russia a tenere banco è il colpo del secolo con i bianconeri ad un passo dal portoghese. Intanto, sul web è diventato virale un video che riprende le reazioni di Modric e Rakitic, pochi minuti prima dell’allenamento con la Croazia, ai Mondiali di Russia 2018: entrambi i calciatori croati, giocatori rispettivamente del Real Madrid e del ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - l’attesa diventa ingestibile : le esilaranti reazioni social [GALLERY] : Sui social commenti esilaranti: l’attesa per l’ufficializzazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus diventa ingestibile! Una gallery tutta da ridere Cristiano Ronaldo è il personaggio più chiacchierato del momento: l’attaccante portoghese è riuscito a mettere in ombra i Mondiali di Russia 2018 che, in Italia e in Spagna sicuramente, sembrano passati in secondo piano rispetto alla trattativa tra CR7 e la Juventus. Il club ...

“Cristiano Ronaldo va alla Juventus?” Rakitic e Modric ridono alla domanda della giornalista : ecco spiegato il motivo [VIDEO] : Modric e Rakitic se la ridono ai Mondiali di Russia 2018, prima di un allenamento con la loro Croazia, quando gli viene chiesto un commento su Cristiano Ronaldo alla Juventus-- Sembra ormai fatta: manca solo l’annuncio che ufficializzi Cristiano Ronaldo come nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante portoghese, dopo la vittoria della Champions League, ha annunciato di voler lasciare il Real Madrid, per iniziare una nuova avventura, ...

JUVENTUS-Cristiano Ronaldo : ULTIME NOTIZIE/ Real Madrid - addio già comunicato : CR7 a Torino martedì? : Cristiano RONALDO alla Juventus, ULTIME NOTIZIE sulla trattativa del secolo: CR7 “scalpita” per lasciare il Real Madrid. E infatti ha l'elicottero pronto per arrivare a Torino(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:22:00 GMT)

Juventus-Cristiano Ronaldo - la conferma del club bianconero! Il comunicato ufficiale : “Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa, Juventus Football club S.p.A. precisa che durante la Campagna Trasferimenti la Società valuta diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge”. E’ questo il messaggio della Juventus pubblicato ufficialmente sul sito ufficiale del club e che sembra ...