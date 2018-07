sportfair

'Crack Milan', quali saranno i prossimi passi? L'ultima chance di Yonghong Li e la 'sorpresa' di Elliott

(Di sabato 7 luglio 2018)Li continua a far molto discutere, il futuro del Milan è più incerto che mai, con Elliott che potrebbe passare definitivamente all’azione neigiorni Il Milan sta vivendo ore concitate dal punto di vista societario. Fermandoci per un minuto a riflettere sugli ultimi anni della società rossonera, spuntano enormi zone d’ombra, aspetti inquietanti ed oscuri, questioni poco chiare che hanno messo in cattiva luce uno dei club più blasonati al mondo portando addirittura all’esclusione dalle coppe da parte dell’Uefa. I tifosi sono furibondi per tutto ciò, costretti a subire questa vergogna inermi. Da buoni supporters rossoneri, cercano di guardare al futuro con speranza e positività, ed è giusto che sia così. Ma cosa c’è nel futuro di questo Milan? L’ultimadiLi LaPresse/Spada Come noto già dalla giornata di ieri, ...