Costanza Caracciolo | un bebè con Bobo Vieri | l’annuncio ufficiale via social

Bobo Vieri - Costanza Caracciolo e quelle carezze alla pancia… : Tutto in punta di piedi, dopo la brutta esperienza vissuta in autunno, quando purtroppo la gravidanza non andò a buon fine. Ma adesso, incrociando le dita, Christian Vieri e Costanza Caracciolo sembrano sereni e benché ancora non ci sia stato nessun annuncio ufficiale, benché sia ancora un argomento tabù, ora Bobo, durante un volo privato per Ibiza, si è lasciato un po’ andare e, in una divertente «stories» su Instagram, ha accrezzato il ...

Costanza Caracciolo nasconde il pancione - ci pensa il paparazzo a beccarla in flagrante [FOTO] : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri aspettano il loro primogenito, la Velina tenta di nascondere il pancione ma ormai è evidente Costanza Caracciolo pare determinata a non svelare la sua dolce attesa. Dopo le voci sulla sua gravidanza, l’ex Velina non ha smentito, nè confermato il gossip, ma in ogni sua recente foto social tenta di nascondere la rotondità segno evidente dell’arrivo del bebè. La bella siciliana e Bobo Vieri saranno ...

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri presto genitori : le prime foto del pancione : La notizia della gravidanza di Costanza Caracciolo e Cristan Vieri circola già da un mese, anche se la coppia non ha ancora dato l'annuncio ufficiale. Il settimanale Chi però è riuscito a immortalare l'ex velina in barca, sotto il sole della Sicilia, mentre sfoggiava un evidente rotondità. Come riportato dal Tgcom: "Non ci sono più dubbi, la cicogna è in volo e Christian Vieri diventerà ...

Vieri e Costanza Caracciolo già in crisi? Lei vuole le nozze ma lui tentenna : Vieri e Costanza Caracciolo: il matrimonio non arriva e lei è sempre più insoddisfatta La dolce attesa di Costanza Caracciolo procede benissimo ma, purtroppo, sembrerebbe che altrettanto non possa dirsi della sua relazione con Vieri. Stando a quanto pubblicato dal settimanale Oggi, infatti, tra i due pare che di recente sia sorto qualche malumore. Il […] L'articolo Vieri e Costanza Caracciolo già in crisi? Lei vuole le nozze ma lui ...

Vieri balla la Bobo Dance con la fidanzata Costanza Caracciolo (VIDEO) : Bobo Vieri sempre più mattatore sui social. L'ex calciatore, già protagonista del telegiornale da Formentera e delle sfide a footvolley tra Ibiza e Miami con altri colleghi, ha lanciato quello che potrebbe diventare il nuovo balletto dell’estate, ossia la Bobo Dance. Lo ha fatto pubblicando su Instagram un video in cui balla con la fidanzata Costanza Caracciolo. The Bobo Dance continues in Paris with Coco @costy_Caracciolo #BoboDance ...

Christian Vieri - la bobo dance con Costanza Caracciolo diventa virale : Ogni estate ha il suo tormentone musicale e spesso e volentieri anche il suo balletto da riproporre in spiaggia e nei locali. Quest’anno il ‘coreografo’ d’eccezione è Christian Vieri, che sui social ha lanciato la #bobodance. Nulla di complicato, anzi, si tratta di una ‘danza’ che sfocia tranquillamente nel tamarro in villeggiatura a Milano Marittima. Tutto quello che bisogna fare infatti è muovere il braccio ...

Christian Vieri e la «Bobo dance» a Parigi con Costanza Caracciolo : e scoppia la mania : «The Bobo dance continues in Paris with Coco @costy_Caracciolo #bobodance». Con l'estate ormai alle porte ecco esplodere la Bobo Dance di Christian Vieri. L'ex...

