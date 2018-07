Cosenza | approvato dalla Giunta il progetto definitivo per i lavori manutentivi allo

calcioweb.eu

(Di sabato 7 luglio 2018)– È stato deliberato oggipresieduta dal sindaco Mario Occhiuto ilper gli interventicon suddivisione in lotti dello stadio “San Vito-Gigi Marulla”. Il quadro economico della spesa è pari a un importo di euro 979.624,00 di cui euro 760.908,28 pere oneri per la sicurezza, nonché euro 240.878,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale. La spesa complessiva di euro 979.624,00 sarà finanziata tramite richiesta di mutuo presso il Credito Sportivo. Gli imminenti interventisuddivisi in quattro lotti sono così differenziati: LOTTO 1 – Importoper miglioramento manto erboso – euro 283.500,00 LOTTO 2 – importoper miglioramento del sistema compartimenti interni – euro 210.000,00 LOTTO 3 – Acquisto beni e forniture (seggiolini e posa) – euro 110.000,00 LOTTO 4 – Implementazione ...