Cosa cambia con Oreo su Huawei P8 Lite 2017? Tutte le novità | EMUI 8 0 e tanto altro

Sollevamento pesi - Olimpiadi Tokyo 2020 : Cosa cambia per l’Italia con le nuove categorie di peso? Rivoluzione per Mirco Scarantino : Il Sollevamento pesi ha subito una vera e propria Rivoluzione nelle ultime ore con la modifica delle varie categorie di peso che entreranno in vigore nell’immediato e che saranno dunque protagoniste alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La IWF ha introdotto dieci categorie per sesso ma soltanto sette assegneranno medaglie a cinque cerchi. Uno stravolgimento radicale che cambierà le carte in tavola e che inciderà pesantemente anche in casa ...

Festività soppresse e busta paga : Cosa cambia per i lavoratori : Avete mai sentito parlare delle festività soppresse? Si tratta di una voce presente nella classica busta paga, situata nei pressi degli spazi dedicati a...

Festività soppresse in busta paga - Cosa cambia : Saper leggere la propria busta paga è molto importante, così da rendersi conto per tempo di eventuali errori commessi dal datore di lavoro. Tuttavia non tutti sanno come fare; ad esempio, se vi ...

Tour de France 2018 : un corridore in meno per ogni squadra. Cosa cambia tatticamente? Sky meno dominante? : Una delle più grandi novità del ciclismo recente è stata quella introdotta dall’UCI nel settembre del 2017: sono stati ridotti ad otto corridori per squadra infatti i membri per quanto riguarda le grandi corse a tappe. Un rischio calcolato, viste le tante vicissitudini nei grandi giri: le cadute, spesso e volentieri per il sovraffollamento, avevano costretto tanti dei favoriti a salutare le possibilità di giocarsi il tutto per tutto fino ...

Contratti a termine : causali e licenziamenti - durata e rinnovi. Ecco Cosa cambia : Dalla durata massima ridotta a 24 mesi all’esenzione della causale valida solo per il primo anno. Dal numero di rinnovi, ridotti a 4 al contributo aggiuntivo dello 0,5%. L’analisi del dipartimento Labour, guidato da Giampiero Falasca, dello studio internazionale Dla Piper

Pronto l’aggiornamento B406 su Honor 8 : Cosa cambia per fotocamera e non solo : L'aggiornamento B406 su Honor 8 è in dirittura d'arrivo. Il firmware non è per nulla da sottovalutare e nonostante il suo peso abbastanza esiguo, ecco che porta con se novità e conferma alcune funzioni pure note e introdotte con i rilasci precedenti. Vediamo nel dettaglio di quale update potranno beneficiare i possessori del device (non proprio pochi nel nostro paese). Il numero di build esatto del paccheto software è FRD-L09C432B406 ed è ...

Redditometro e spesometro - Cosa cambia : Con l'approvazione del decreto dignità arrivano alcune novità fiscali. Con il via libera al provvedimento che introduce misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, oltre a norme ...

Cosa cambia in Resident Evil 2 Remake - le nuove aree : Il Remake di Resident Evil 2 avrà nuove aree da esplorare. L’annuncio ha già avuto un grande successo nel corso dell'E3 2018 di Los Angeles e la sua data di uscita ufficiale è in programma per il prossimo 25 gennaio 2019. Di recente Gamereactor ha intervistato gli sviluppatori Yoshiaki Hirabayashi e Tsuyoshi Kanda per cercare di scoprire dettagli interessanti dettagli sul Remake di prossima uscita. Il primo a parlare del Remake di Resident ...

Decreto dignità - salgono le proteste Su contratti e fisco le critiche di imprese e calcio Cosa cambia : schede : ROMA - «Che emozione per un ministro di 31 anni...». Luigi Di Maio arriva in sala stampa a Palazzo Chigi ed enfatizza l'entusiasmo per un provvedimento che lo toglie dal cono d'ombra in cui, per ...

Pensioni - regna l'incertezza : Cosa cambia tra pochi mesi (in attesa della riforma) : Senza riforma si andrà in pensione più tardi. È ancora tutto da decidere il futuro delle Pensioni. Come spiegavamo ieri in

Decreto dignità - Cosa cambia per i contratti a termine : (Immagine: pixabay/CC) Nella serata di ieri è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri al Decreto dignità. Il primo passo del governo, come affermato dal ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, nella direzione di una guerra alla precarietà. A cui dovrà seguire un abbassamento del costo del lavoro, da inserire nella legge di bilancio, per tutelare aziende e lavoratori. L’Istat evidenzia che i contratti a ...

Via libera al "decreto dignità" : Cosa cambia : Nella serata di lunedì il Consiglio dei ministri ha approvato il "decreto dignità": vengono introdotte misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. "Avevamo promesso guerra al...

Via libera al decreto dignità Stretta su precari e pmi all'estero Ecco che Cosa cambia : misure : Il decreto dignità ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri. Il provvedimento mira in particolare a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a tempo indeterminato. Si riduce in tal modo Segui su affaritaliani.it

«Decreto dignità» : Cosa cambia per contratti e lavoro. Il divieto degli spot : Dall’aumento delle indennità di licenziamento alle nuove regole per i posti a termine. La revisione del redditometro