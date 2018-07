Corea Nord : dispiacere su attitudine Usa in colloqui : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea Nord : dispiacere su attitudine Usa : ANSA, - PECHINO, 7 LUG - La Corea del Nord ha espresso "dispiacere" per l'attitudine mostrata nei colloqui tenuti a Pyongyang sulla denuclearizzazione dalla delegazione Usa guidata dal segretario di ...

Corea Nord : Pompeo - fatti progressi su nodi centrali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pompeo in Corea Nord per denuclearizzare : ANSA-AP, - PYONGYANG,, Corea DEL Nord, - 7 LUG - Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha aperto una la seconda giornata di colloqui con funzionari della Corea del Nord sottolineando che ...

Corea Nord : Pompeo porta Rocket man a Kim : WASHINGTON, 6 LUG - Un cd con la canzone di Elton John 'Rocket man' , uomo razzo, : e' il regalo scherzoso che il segretario di stato Usa Mike Pompeo consegnera' al dittatore NordCoreano Kim Jong-Un, ...

NordCorea - Pompeo giunto a Pyongyang : 11.42 Il segretario di Stato americano, Pompeo è arrivato a Pyongyang per una missione di due giorni. Incontrerà il leader Kim Jong-un, a cui consegnerà una lettera del presidente Trump e, per distendere il clima,il cd "Rocket Man" di Elton John, simpatica allusione al soprannome che Trump aveva dato a Kim. "I nostri leader si sono impegnati per una denuclearizzazione completa della Corea del Nord. L'obiettivo della mia missione è quello di ...

Nord Corea-Usa - nuova missione di Mike Pompeo a Pyongyang : Nord Corea-Usa, nuova missione di Mike Pompeo a Pyongyang Nord Corea-Usa, nuova missione di Mike Pompeo a Pyongyang Continua a leggere L'articolo Nord Corea-Usa, nuova missione di Mike Pompeo a Pyongyang proviene da NewsGo.

Corea Nord : Pompeo arrivato a Pyongyang : ANSA, - PECHINO, 6 LUG - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è arrivato a Pyongyang, secondo quanto riferisce la Associated Press. Nella missione di due giorni, in cui vedrà il leader Kim ...

Corea Nord : Pompeo arrivato a Pyongyang : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea Nord : missione Pompeo a Pyongyang : ANSA, - PECHINO, 6 LUG - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha lasciato questa mattina la Yokota Air Base, alle porte di Tokyo, diretto a Pyongyang per la terza volta in poco più di tre mesi,...

Le trasformazioni del sistema militare e politico nordCoreano : E certamente sta programmando la trasformazione, generazionale e politica, di tutte le cariche di rilievo della Repubblica Popolare di Corea. No Kwang il Chol, nuovo ministro, lo vedremo questo anche ...

Denuclearizzazione Corea del Nord : obiettivo vero o bluff? Luci ed ombre dell’impegno di Pyongyang : Interrogato nel weekend da Fox Business sull’attendibilità della Corea del Nord nel processo di Denuclearizzazione, Donald Trump ha risposto di essere convinto della “serietà” di Pyongyang in virtù dell’ “ottima chimica” stabilita con Kim Jong-un durante lo storico vertice di Singapore. Le indiscrezioni trapelate recentemente sulla stampa internazionale, tuttavia, aggiungono una valanga di punti interrogativi ...

Usa - Pompeo in Corea del Nord il 5-7 luglio par parlare di nucleare : Usa, Pompeo in Corea del Nord il 5-7 luglio par parlare di nucleare Usa, Pompeo in Corea del Nord il 5-7 luglio par parlare di nucleare Continua a leggere L'articolo Usa, Pompeo in Corea del Nord il 5-7 luglio par parlare di nucleare proviene da NewsGo.

Corea del Nord - Giappone abbassa livello di allerta anti-missili : Corea del Nord, Giappone abbassa livello di allerta anti-missili Corea del Nord, Giappone abbassa livello di allerta anti-missili Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, Giappone abbassa livello di allerta anti-missili proviene da NewsGo.