Corea Nord | dispiacere su attitudine Usa in colloqui

Pompeo in Corea Nord per denuclearizzare : ANSA-AP, - PYONGYANG,, Corea DEL Nord , - 7 LUG - Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha aperto una la seconda giornata di colloqui con funzionari della Corea del Nord sottolineando che ...

Nord Corea - Pompeo giunto a Pyongyang : 11.42 Il segretario di Stato americano, Pompeo è arrivato a Pyongyang per una missione di due giorni. Incontrerà il leader Kim Jong-un, a cui consegnerà una lettera del presidente Trump e, per distendere il clima,il cd "Rocket Man" di Elton John, simpatica allusione al soprannome che Trump aveva dato a Kim. "I nostri leader si sono impegnati per una denuclearizzazione completa della Corea del Nord. L'obiettivo della mia missione è quello di ...

Corea Nord : Pompeo arrivato a Pyongyang : ANSA, - PECHINO, 6 LUG - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è arrivato a Pyongyang , secondo quanto riferisce la Associated Press. Nella missione di due giorni, in cui vedrà il leader Kim ...

Corea Nord : missione Pompeo a Pyongyang : ANSA, - PECHINO, 6 LUG - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha lasciato questa mattina la Yokota Air Base, alle porte di Tokyo, diretto a Pyongyang per la terza volta in poco più di tre mesi,...

Le trasformazioni del sistema militare e politico nord Corea no : E certamente sta programmando la trasformazione, generazionale e politica, di tutte le cariche di rilievo della Repubblica Popolare di Corea. No Kwang il Chol, nuovo ministro, lo vedremo questo anche ...

Usa - Pompeo in Corea del Nord il 5-7 luglio par parlare di nucleare : Usa, Pompeo in Corea del Nord il 5-7 luglio par parlare di nucleare Usa, Pompeo in Corea del Nord il 5-7 luglio par parlare di nucleare Continua a leggere L'articolo Usa, Pompeo in Corea del Nord il 5-7 luglio par parlare di nucleare proviene da NewsGo.