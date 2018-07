Coppa Italia di Sand Volley 4X4 | il torneo Samsung alle fase finali

Samsung Lega Volley Summer Tour – A Lido di Camaiore la 20ª Coppa Italia : Samsung Lega Volley Summer Tour: a Lido di Camaiore si assegna la 20^ Coppa Italia. Il programma delle gare e tutte le news sulla prima tappa del circuito di Sand Volley 4×4 Meno di 24 ore all’inizio del Samsung Lega Volley Summer Tour, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che abbina il Volley rosa di alto livello e il divertimento in riva al mare. Sabato mattina, a partire dalle ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Italia sperimentale negli Stati Uniti : Un’Italia totalmente rinnovata nei 12 atleti al via è quella che si presenta a Tucson, USA, per la quarta prova della Coppa del Mondo di Tiro a volo. Nella località statunitense si terrà l’ultimo appuntamento prima di Europei e Mondiali. Rispetto a quanto visto nelle prime prove, il DT Albano Pera ha variato la composizione della formazione azzurra. Per lo skeet, le cui due gare si svolgeranno tra l’11 ed il 13 ...

Pallavolo - LVST18 : prima tappa nel weekend - in palio la Coppa Italia : Lido di Camaiore è pronta ad accogliere le beachers: Millenium al via con la prima storica partecipazione. Domani alle 11.30 la prima sfida Dopo i primi scambi mossi sulla sabbia del Rimbalzello, la struttura che ci ha ospitato in queste giornate di allenamento accanto a Salò sulle sponde del Lago di Garda, Millenium è pronta nel pomeriggio di oggi a spostarsi verso la Toscana, in provincia di Lucca. Si avvicina a grandi passi ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : a Villars tutti i big. L’Italia punta su Ghisolfi - Fossali e Gontero : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva torna a essere protagonista dopo un mesetto di assenza e riparte da Villars (Svizzera) dove il 6-7 luglio saranno protagonisti lo speed e il lead. Prosegue l’avventura della velocità mentre la disciplina più tecnica farà il proprio debutto stagionale nell’amena località elvetica, uno dei punti di riferimento per questa specialità che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

La Lega Serie A ha stabilito di procedere a trattative private per i diritti internazionali della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana del triennio 2018/2021.

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2018 : in gara tutti i migliori atleti del panorama mondiale. L’Italia punta al podio nella four cross maschile : Le ruote grasse tornano in Italia per la Coppa del Mondo di Mountain bike 2018. Ad ospitare l’evento il territorio trentino della Val di Sole, più precisamente presso la località di Daolasa di Commezzadura. Nel weekend tra venerdì 6 e domenica 8 luglio si svolgeranno le competizioni delle discipline four cross, downhill e cross country. nella prima serata si disputa la prova valevole i Campionati del Mondo di four cross su un tracciato ...

Canoa slalom - i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Augusta. Saranno sette gli azzurri in gara : Per tentare di dare una svolta ad una stagione fin qui alquanto grigia, a parte i risultati di Stefanie Horn, Ettore Ivaldi e Daniele Molmenti hanno operato alcuni cambi in vista della terza tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom, che andrà in scena nel weekend ad Augusta, in Germania. Nel kayak maschile confermati Giovanni De Gennaro e Christian De Dionigi, mentre Marco Vianello viene sostituito da Davide Ghisetti, nel settore femminile ...

Campionato primavera 2018-2019 e Coppa Italia : calendario e date di tutte le partite : La Lega ha reso note le date del calendario del Campionato primavera 2018-2019 e della Coppa Italia primavera 2018-2019. Le rappresentative Under 19 sono note come squadre primavera. La Lega Serie A...

Triathlon - Coppa del Mondo Tiszaujvaros 2018 : i convocati dell’Italia - c’è Davide Uccellari : La World Cup 2018 di Triathlon riparte nel weekend del 7-8 luglio a Tiszaujvaros (Ungheria), un appuntamento classico che si svolge sulla distanza sprint (750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa) con semifinali al sabato e finali alla domenica. L’Italia proverà a ottenere dei risultati di rilievi con questi azzurri convocati: MASCHILE: Gregory Barnaby, Gianluca Pozzatti, Matthias Steinwandter, Davide ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo Villars 2018 : i convocati dell’Italia - torna Stefano Ghisolfi. Spazio a lead e speed : Nel weekend del 6-7 luglio torna protagonista la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina sportiva che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo circa un mese di pausa, si riparte da Villars (Svizzera) con lo speed e il lead, la disciplina tecnica al suo debutto stagionale. L’Italia si presenta con particolari ambizioni in terra elvetica e con un contingente abbastanza numeroso. A guidare la nostra squadra ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : i convocati dell’Italia. Nespoli - Galiazzo e Pasqualucci guidano gli azzurri : Berlino ospiterà la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco dal 15 al 23 luglio. L’ultimo appuntamento prima delle Finali di Samsun si preannuncia particolarmente combattuto, nella capitale tedesca si assegnano gli ultimi posti per gli atti conclusivi a cui il nostro Mauro Nespoli è già qualificato dopo la bellissima vittoria ottenuta a Salt Lake City. Il nostro capitano sarà ancora un punto di riferimento in terra ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Cracovia 2018 : Stefanie Horn canta e porta la croce in casa Italia : Ora i campanelli d’allarme sono forti: la tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom disputata a Cracovia, in Polonia, ancora una volta ha segnalato un movimento azzurro in forte difficoltà. Il magnifico podio ottenuto da Stefanie Horn nel kayak femminile non può nascondere le brutte prestazioni del resto della squadra Italiana. Il terzo posto di Stefanie Horn è il fiore all’occhiello della sin qui grigia stagione della pagaia azzurra: ...

Skiroll - spostata la seconda tappa di Coppa Italia : l’evento si disputerà a Castello Roganzuolo : La seconda tappa di Coppa Italia Skiroll del fine settimana si sposta da Sassello (Sv) a Castello Roganzuolo (Tv) La 2° tappa del Circuito di Coppa Italia in programma a Sassello (Sv) nelle gironate di sabato 30 giugno e domenica 1 luglio sono state annullate per motivi legati alle autorizzazioni di chiusura della strada che non garantiscono la sicurezza in pista. Il recupero pertanto è stato programmato sabato 30 giugno a Castello ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia vuole rifarsi. Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro pronti a tornare protagonisti : La Coppa del Mondo di Canoa slalom fa tappa a Cracovia (Polonia) per il secondo appuntamento della stagione. Un fine settimana di gare che vedrà di nuovo protagonisti i migliori canoisti del circuito, con l’Italia che, dopo un avvio deludente, proverà a rifarsi e tornare competitiva. Andiamo quindi a scoprire le ambizioni degli azzurri per questa tappa. A Liptovsky Mikulas l’unica azzurra ad approdare in finale è stata Stefanie Horn, che ha ...