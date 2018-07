Contratti a termine | in netto aumento proroghe e trasformazioni in posto fisso

Contratti a termine - il nodo causali : Ha appena avuto il via libera dal cdm, eppure il decreto dignità sta già facendo discutere. A far storcere il naso alle associazioni, in particolare, sono le misure che riguardano la lotta al ...

La dignità dei Contratti a termine : A una prima lettura, il "decreto dignità" approvato dal governo non pare averne abbastanza da produrre un impatto forte sul mercato del lavoro. In attesa di vedere valutata dal presidente della Repubblica la sussistenza, non scontata, di "straordinarietà e urgenza" necessaria alla sua promulgazione, questo primo decreto del Governo gialloverde non pare infatti tradire l'impianto del Jobs Act. Lo scalfisce, ma sembra muoversi nel ...

Contratti a termine : causali e licenziamenti - durata e rinnovi. Ecco cosa cambia : Dalla durata massima ridotta a 24 mesi all’esenzione della causale valida solo per il primo anno. Dal numero di rinnovi, ridotti a 4 al contributo aggiuntivo dello 0,5%. L’analisi del dipartimento Labour, guidato da Giampiero Falasca, dello studio internazionale Dla Piper

Contratti a termine - uno su due scade entro l'anno : Secondo una stima di Datagiovani in collaborazione con il Sole 24 Ore. 4 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Boeri : "Le causali nei Contratti a termine scoraggiano le assunzioni" : ROMA - Anche Tito Boeri, presidente dell'Inps, si aggiunge alle voci critiche verso il decreto dignità. Nella sua Relazione annuale alle Camere, Boeri spiega: 'Se cinque proroghe del contratto sono ...

Decreto dignità e Contratti a termine - quali sono le incognite : Pareri discordanti sugli effetti del provvedimento, ecco cosa cambia Decreto dignità, Conte-Di Maio: "Non siamo contro le imprese"

Lavoro : Confartigianato - su Contratti termine rigidità e aumenti costi per imprese : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Le misure sui contratti a termine contenute nel decreto dignità confermano i nostri timori: si introducono rigidità e costi per le imprese senza peraltro creare benefici per i lavoratori. Non è così che si favorisce l’occupazione”. E’ il giudizio espresso dal Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti, il quale, in attesa di conoscere il testo definitivo del provvedimento, ...

Sui Contratti a termine pesa il ritorno della causale : Le norme sui contratti a termine e sui contratti di somministrazione contenute nel decreto «dignità» voluto da Luigi Di Maio potrebbero causare un danno rilevante al nostro mercato del lavoro, già afflitto da molti mali. È giusto - anzi, doveroso - preoccuparsi di contrastare l’eccessiva precarizzazione dei rapporti di lavoro; ma non si può pensare di iniziare colpendo gli obiettivi sbagliati...

Per Fabrizio Daverio nei Contratti a termine la reintroduzione della 'causale' è un ritorno al passato : Non si può ingabbiare il lavoro a termine, essenziale per un'economia contemporanea. Le aziende ricorrono ai contratti a termine per evidenti ragioni di flessibilità, quando ritengono che determinate ...

Decreto dignità - cosa cambia per i Contratti a termine : (Immagine: pixabay/CC) Nella serata di ieri è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri al Decreto dignità. Il primo passo del governo, come affermato dal ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, nella direzione di una guerra alla precarietà. A cui dovrà seguire un abbassamento del costo del lavoro, da inserire nella legge di bilancio, per tutelare aziende e lavoratori. L’Istat evidenzia che i contratti a ...

Dl dignità - stretta su Contratti a termine e delocalizzazioni : Roma, 3 lug. , askanews, stretta sui contratti a termine, misure contro la delocalizzazione delle imprese che hanno goduto di incentivi, contrasto alla ludopatia e interventi su spesometro, ...

Stretta sui Contratti a termine - il governo vara il 'decreto dignità' : per i licenziamenti indennizzi più alti. 'È la Waterloo del ... : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia, e i ...

Governo all'attacco del Jobs Act. Stretta sui Contratti a termine - La Repubblica - : Il quotidiano descrive le principali novità contenute nel 'decreto dignità' approvato nelle scorse ore dal consiglio dei ministri. Il decreto 'prevede una Stretta sui contratti a termine'. Secondo ...