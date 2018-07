ilgiornale

: :@Antonio_Tajani: «Congressi e giovani. Forza Italia ritornerà punto di riferimento» LEGGI --->… - forza_italia : :@Antonio_Tajani: «Congressi e giovani. Forza Italia ritornerà punto di riferimento» LEGGI --->… - Antonio_Tajani : .@forza_italia non è finita.Inizia stagione nuova,porte aperte alla società civile,ai giovani disoccupati,agli impr… - AzzopardiJason : RT @Antonio_Tajani: .@forza_italia non è finita.Inizia stagione nuova,porte aperte alla società civile,ai giovani disoccupati,agli imprendi… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Allora, vicepresidente Antonio Tajani... "Ecco sì, sono stato degradato", scherza il numero uno del Parlamento europeo. È lui che Silvio Berlusconi ha scelto, in un momento difficile per, per affiancarlo nel rilancio del partito, dentro un centrodestra che vede l'alleato della Lega prevalere e governare insieme ai vituperati 5Stelle. Sembra molto carico, Tajani, all'uscita dal pranzo a Palazzo Grazioli con il leader e i suoi più stretti consiglieri.Già operativo?"Sono operativo da giovedì, quando Berlusconi mi ha chiamato per annunciarmi la nomina mentre tornavo da Strasburgo. Ho già visto Adriano Galliani, che guiderà i capi dei nuovi Dipartimenti e sto andando nella sede del partito per confrontarmi con i dirigenti. Ascolterò tutti. Vecchi e, senza rottamare nessuno. E continuerò a stare sul territorio per raccogliere consensi. Perché prima di essere ...