Commercio mondiale in tilt anche per le fake news di Donald Trump

Olio : “Il Commercio mondiale cresce - l’Italia resta indietro” : L’extravergine italiano perde grosse fette di mercato mentre in tutto il mondo aumentano i consumi. Il commercio mondiale di Olio di oliva sta crescendo a ritmi impressionanti e l’Italianon può permettersi di lasciare le notevoli opportunità commerciali che si aprono ai propri concorrenti storici, come la Spagna, e nuovi, come la Tunisia ed il Portogallo. È quanto emerge dalla tavola rotonda organizzata dal Consorzio Nazionale degli ...