Colpo Real per l' Atalanta? Piace il giovane Mayoral

Calciomercato - Colpo del Real Madrid : preso Lemar a suon di milioni [CIFRE e DETTAGLI] : Il Real Madrid, prima dell’addio di Zinedine Zidane alla panchina, aveva chiuso per l’acquisto del centrocampista del Monaco, Thomas Lemar. Lo rivela L’Equipe che sottolinea come il club abbia investito 60 milioni per il cartellino del giocatore, che fa parte anche della Nazionale di Deschamps. Il Southampton, invece, secondo quanto pubblica Marca, rilancia per Paco Alcacer, attaccante di riserva del Barcellona. Il manager Mark ...

Dal ko con la Roma al futuro di Neymar - a tutto Leo Messi : “se andasse al Real - sarebbe un Colpo durissimo” : Leo Messi ha parlato degli obiettivi dell’Argentina in Russia, soffermandosi anche sul ko subito con la Roma in Champions e su un eventuale ritorno di Neymar Pochi giorni e Leo Messi andrà a caccia di uno dei pochi trofei che mancano alla sua scintillante bacheca, quella Coppa del Mondo che lo renderebbe il più grande tra i più grandi. In attesa di imbarcarsi per la Russia, il talento argentino ha concesso al Mundo Deportivo una lunga ...

Real Madrid - Colpo Odriozola : il Liverpool ufficializza Fabinho : Il Liverpool si consola dalla delusione Champions mettendo a segno il primo colpo di mercato. I Reds hanno infatti ufficializzato l'arrivo di Fabinho, il brasiliano classe '93 nelle ultime 5 stagioni ...

Neymar al Real Madrid - Messi spaventato : “sarebbe un Colpo terribile - gli ho parlato e sa cosa penso” : Leo Messi ha parlato dell’eventualità di vedere Neymar al Real Madrid, sottolineando come si tratterebbe di un colpo terribile Neymar al Real Madrid, le voci si rincorrono e la trattativa sotto traccia prosegue. Florentino Perez ha individuato nel brasiliano il prossimo colpo da piazzare per rinforzare i blancos, pronti a strappare l’asso verdeoro al Paris Saint-Germain. AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA Un’eventualità che spaventa ...

The Royals 5 ci sarà? Rinnovo a rischio e finale 4×10 con cliffhanger - tra matrimonio reale e Colpo di stato (video) : The Royals 4 ha lasciato il pubblico con un enorme cliffhanger al termine dell'ultimo episodio: un finale di stagione con sorpresa che, evidentemente, prevedeva un Rinnovo per lo show non ancora arrivato. Per come concepito, l'episodio 4x10 dal titolo "With Mirth in Funeral and With Dirge in Marriage" che ha concluso la stagione nella mente del creatore Mark Schwahn non era affatto un potenziale finale di serie, ma presumeva una nuova ...

“Abbandonano tutti”. GF - clamoroso. Per il reality è la fine. Colpo di scena inatteso - produzione spiazzata. Mai successo nella storia del programma : Più che per i suoi inquilini l’edizione numero 15 del Grande Fratello sarà ricordata per le tante vicissitudini che ne hanno caratterizzato in negativo lo svolgimento. Dopo le accuse dei fan, che rimproverano alla direzione scarsa trasparenza e quella del Moige che ne ha chiesto la sospensione ecco che un vero e proprio cataclisma si abbatte sulla trasmissione. Gli atteggiamenti di alcuni inquilini hanno infatti indotto alcuni sponsor a lasciare ...

“Ha mentito”. Colpo di scena al GF. L’accusa è gravissima : uno dei concorrenti avrebbe falsificato i documenti per entrare a far parte del reality. E già si parla di espulsione : Grande Fratello, infiamma la polemica. Questa ultima edizione sta sì riscuotendo un successo di pubblico che non si registrava da anni, ma è iniziata all’insegna della polemica. Se avete seguito, sapete che, per esempio, il concorrente italo-senegalese Baye Dame è stato squalificato durante l’ultima puntata per aver tenuto un atteggiamento deplorevole nei confronti dell’ultima entrata in casa, la spagnola Aida Nizar. Dopo gli atti di bullismo, ...