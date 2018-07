Cocaina in auto | arrestati spacciatori | i clienti continuano a cercarli per comprare la

Quella droga nell'auto di Filippone : la Cocaina tra stress e dipendenza : La storia di Fausto Filippone , uomo di 49 anni e dirigente aziendale nel settore dell’abbigliamento ha fatto molto scalpore. La recente morte della madre viene considerata dagli inquirenti una delle possibili cause del suo gesto folle. L'uomo, il 20 maggio scorso, ha letteralmente scaraventato la moglie dal balcone e, in seguito, la figlia di 10 anni da un cavalcavia, per poi seguirla alcune ore dopo. A nulla sono valsi gli sforzi gli sforzi dei ...

Fausto Filippone : trovata Cocaina nella sua auto : Fausto Filippone ha premeditato il duplice omicidio di Francavilla? Gli inquirenti stanno ancora cercando di delinerare in modo preciso come si sono svolti i fatti e quanto fosse lucido non solo l’imprenditore, ma anche le due vittime. Fausto Filippone era appena stato dichiarato in grado di intendere e volere, ma bisogna appurare se fosse anche sotto effetto di droghe al momento del doppio omicidio della moglie Marina Angrilli e della ...