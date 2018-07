Classifica Tour de France 2018 | prima maglia Gialla a Gaviria Nibali guadagna 50” su

Tour de France – Volata pazzesca di Fernando Gaviria! ‘El Misil’ brucia Sagan : è sua la prima maglia gialla [Classifica] : Fernando Gaviria vince la prima tappa del Tour de France 2018: il ciclista colombiano si piazza davanti a Sagan e Kittel dopo una splendida Volata finale In un’estate di grande sport mondiale, con i grandi appuntamenti dei Mondiali di Russia 2018 e Wimbledon, il ciclismo non poteva certo restare a guardare. È iniziata ufficialmente oggi la prima tappa del Tour de France 2018, con partenza da Noirmoutier-en-L’Ile e arrivo a Fontenay ...

Tour de France 2018 : i giovani emergenti per la Classifica generale. Egan Bernal e David Gaudu pronti al grande acuto : Al via del Tour de France 2018 ci saranno diversi giovani talenti pronti a stupire in classifica. La grande Boucle è un palcoscenico perfetto per mostrare le proprie qualità e molti corridori proveranno a ben figurare ed essere protagonisti. Andiamo quindi a scoprire i giovani emergenti da monitorare al Tour de France. Uno dei più attesi sarà indubbiamente il colombiano Egan Bernal. Il passaggio in questa stagione al Team Sky gli ha permesso di ...

Tour de France 2018 - un percorso favorevole per Alejandro Valverde. Tante tappe miste per fare la differenza e sognare in Classifica : Un Tour de France 2018 da gregario: davvero difficile vederlo in un ruolo diverso, almeno per quanto riguarda la classifica generale. Difficile mettersi al servizio degli altri se ti chiami Alejandro Valverde, ma gli ordini di scuderia alla Movistar impongono ciò: Mikel Landa e Nairo Quintana sono ovviamente un gradino avanti per quanto riguarda le salite e dunque diventa obbligatorio puntare alla maglia gialla con lo spagnolo o con il ...

Tour de France 2018 : l’incognita Tom Dumoulin. Le fatiche del Giro potrebbero farsi sentire. Obiettivo tappe o Classifica generale? : Al Tour de France 2018 ci sarà l’incognita legata a Tom Dumoulin, che potrebbe cambiare gli equilibri della corsa. Il 27enne olandese in questa stagione ha infatti deciso di correre sia il Giro che il Tour, ma resta da capire se nella Grande Boucle il capitano della Sunweb scelga di puntare tutto sulla classifica generale oppure abbia come Obiettivo primario quello di vincere una tappa. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Dumoulin per ...

Tour de France 2018 - nona tappa Arras Citadelle-Roubaix : il pavé può sconvolgere la Classifica. Frazione determinante : È una delle frazioni che si propongono più spettacolari del prossimo Tour de France 2018, che scatterà il 7 luglio. La nona tappa, non a caso posta il 15 luglio, di domenica, il giorno dopo la festa nazionale Francese, da Arras Citadelle a Roubaix, è attesa ormai da mesi, non fosse altro per la località d’arrivo. Ovviamente, com’è scontato che sia, è il pavé il grande protagonista. Una Frazione fino ad ora mai vista, anche se nelle ...

Tour de France 2018 : Rafal Majka - un regolarista da non sottovalutare per la Classifica generale : Al Tour de France 2018 Rafal Majka andrà a caccia di un buon risultato in classifica generale. Il 28enne polacco sarà infatti l’uomo di classifica della BORA – hansgrohe e proverà a invertire la tradizione sfavorevole con la Grande Boucle, che non ha mai chiuso nella top 10. Majka ha partecipato quattro volte al Tour, con nell’ordine un 44°, 28° e 27° posto. Piazzamenti decisamente al di sotto delle possibilità per un corridore che è salito sul ...

Tour de France 2018 - sesta tappa Brest-Mur De Bretagne : strappo durissimo - distacchi in vista per la Classifica : Prima frazione veramente insidiosa per il Tour de France 2018 la sesta, che scatterà da Brest e arriverà all’ormai celebre Mur de Bretagne, dopo 181 chilometri. Giovedì 12 luglio potremmo assistere ad una prima rivoluzione per quanto riguarda la classifica generale. La tappa Prima fase di gara abbastanza tranquilla, nonostante i due GPM presenti. Dopo 44 chilometri si affronta infatti la Côte de Ploudiry (di terza categoria, un chilometro ...

Classifica GIRO DI SVIZZERA 2018/ Richie Porte in maglia gialla : il Tour è suo! (oggi 9^ tappa) : CLASSIFICA GIRO di SVIZZERA 2018: la maglia gialla e le altre graduatorie. Richie Porte difende il primato nella cronometro di Bellinzona (oggi 9^ tappa)(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:30:00 GMT)