Cinecittà | incendio negli studios | danneggiato il set di Roma Antica

Roma : Incendio - danneggiati studios Cinecittà : Roma – Nella notte è divampato un Incendio a Cinecittà. Le fiamme sviluppatesi intorno alle 3 hanno danneggiato gli studios in Via Vincenzo Lamaro. Per l’esattezza hanno colpito la ricostruzione di Roma antica che si trova all’interno degli studios, dove si trova il set di una nota serie tv americana. Sono accorsi in loco i vigili del fuoco con diversi mezzi mezzi. Fortunatamente non ci dovrebbero essere feriti. A causa del ...

Nella notte c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà - nel set a tema “Antica Roma” : Nella notte tra il 6 e il 7 luglio c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà, a Roma. A prendere fuoco sono stati tre capannoni adibiti a deposito delle scenografie e l’incendio ha distrutto parte del set di The post Nella notte c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà, nel set a tema “Antica Roma” appeared first on Il Post.

Incendio a Cinecittà - bruciate scenografie : Incendio nella notte negli studi cinematografici di Cinecittà, in via Vincenzo L'amaro, a Roma. A quanto si è appreso, nella zona scenografie sarebbe andata in fiamme parte dei rivestimenti e delle ...

Roma - incendio a Cinecittà/ Video ultime notizie - bruciato il set della città antica : scenografie in fumo : Roma, incendio a Cinecittà, Video ultime notizie, bruciato il set della città antica: scenografie e impacature in fumo. In cenere parte del set della serie tv "Rome"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:06:00 GMT)

Roma - incendio negli studi cinematografici di Cinecittà : in fiamme scenografie e rivestimenti : Un vasto incendio è divampato nella notte all’interno degli studi cinematografici di Cinecittà di via Vincenzo Lamaro a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, ad andare in fiamme scenografie e rivestimenti. È accaduto intorno all’una. I vigili del fuoco sono intervenuti con sei squadre e l’ausilio di autobotti. Non si segnalano feriti. L’intervento è ancora in corso per la rimozione e lo smassamento di parti ...

Incendio negli studios di Cinecittà - a fuoco scenografie : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - incendio a Cinecittà : a fuoco parti di alcune scenografie : Roma, 7 lug., askanews, - A Roma la scorsa notte, intorno all'una, in via Vincenzo Lamaro sono andate a fuoco parti di rivestimenti e strutture di alcune scenografie degli studi cinematografici di ...

Roma - incendio a Cinecittà : brucia la 'Roma antica' degli studios : incendio nella notte a Cinecittà dove intorno alle 3 le fiamme hanno invaso la ricostruzione di Roma antica che si trova all'interno degli studios, in via Vincenzo Lamaro. Sul posto i vigili del fuoco ...