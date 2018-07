Chiusa un' altra casa del piacere a Ragusa | in via Picardi

Calciomercato Reggina - Chiusa un’altra trattativa in entrata : Calciomercato Reggina – La Reggina dopo aver raggiunto la salvezza con qualche problema di troppo si prepara per la prossima stagione, la prima decisione è stata quella di affidare la panchina a Roberto Cevoli. Sul fronte Calciomercato sfuma Rolando Bianchi, vicino il centrocampista Salandria mentre è stata chiuso la trattativa con il Sassuolo per Franchini. Nelle ultime ore altro innesto, si tratta di Gaetano Navas, classe 1997 che ...

Si apre un’altra voragine : strada Chiusa a Roma : Una voragine si è aperta in via Bonnet nel quartiere Monteverde a Roma. Il tratto di strada tra via Carini e via Mura Gianicolensi è stato chiuso al traffico. Sul posto la polizia locale. Solo qualche giorno fa una maxi voragine si era aperta in via Ambrosini, in zona Montagnola, alla periferia della città. La voragine, profonda sei metri, si era aperta vicino allo spartitraffico. L'articolo Si apre un’altra voragine: strada chiusa a Roma ...